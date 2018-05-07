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Ay tozu insanlar üzerinde tehlikeli

Tarihte bir ilk olarak 1969'da Ay'a inen ilk astronotlar, daha uyduya ayak basar basmaz bilmedikleri bir tehditle karşılaştılar

Ay tozu insanlar üzerinde tehlikeli
Astronotların Ay’a geri döneceği ve hatta orada kalıcı bir uzay üssü kuracağının konuşulduğu şu günlerde, ABD’nin Stony Brook Üniversitesi’nden bilim adamları, Ay tozu hakkında önemli bilgiler paylaştı. Araştırmalara göre Ay tozuna maruz kalmak ciddi tehlikeler barındırıyor.

Simule edilmiş Ay toprağı ile gerçekleştirilen testlerde, bu toz parçacıkları insan akciğer hücrelerinin %90’ını öldürüyor. Fareler üzerinde gerçekleştirilen deneylerde tozun, nöronlar ve sinir hücrelerini de yok ettiği gözlendi. Ayrıca potansiyel bir kanser riski oluşturduğu da ortaya çıktı.

Dünya’nın aksine Ay’da atmosfer olmadığı için bu uydudaki toprak, milyonlarca yıldır aşırı sıcaklık değişimlerine, kozmik ışın bombardımanına ve mikrometeoitlerin (küçük meteor parçaları) çarpmasına maruz kalıyor. Oksijensiz, susuz ve biyolojik aktivitenin olmadığı ortamda ufacık, aşındıran, kimyasal olarak reaktif, yüksek statik yük taşıyan tozlar haline geliyor. Bu yüzden Ay’daki toprak büyük çoğunlukla toz halinde uydunun yüzeyini kaplıyor ve astronotların kostümüne yapışarak büyük tehlike arz ediyor.

 


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