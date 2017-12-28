Ay Yapım, Prison Break'i uyarlayacak, başrolde Kıvanç Tatlıtuğ var

Kıvanç Tatlıtuğ'un muhasebecisi suçlamaları kabul etmedi

Kıvanç Tatlıtuğ yeni filmini anlattı: Bu filme 'Evet' dedim, çünkü daha önce hiç baba rolü oynamamıştım

Elif Bayram

Milliyet gazetesi yazarı, dünyaca ünlü dizi'in Ay Yapım tarafından Türkiye'ye uyarlanacağı ve başrolde deun oynayacağını söyledi.Ali Eyüboğlu, "Ay Yapım, Amerika’nın ünlü dizilerinden ‘Prison Break’i çekmeye karar verdi ve ilk görüşmeyi FOX Türkiye’yle yaptı. Ay Yapım ve Kıvanç Tatlıtuğ, FOX’la prensipte anlaşıp, el sıkıştı, iş sözleşmenin imzalanmasına kaldı" diye yazdı."Kıvanç Tatlıtuğ’lasetindeki sohbetimizden sonra oyuncunun dizi için yine Ay Yapım’la anlaştığını ve senaryo okuduğunu yazmıştım. Bugün sıra, Tatlıtuğ’un senaryosunu okuduğu dizinin ne olduğunu açıklamada...Bizim işte böyledir. Bir konuda bir şey yazdığınızda devamı gelir. O konuda bilgisi, belgesi olan ilk sizi arar çünkü... Bu kez de öyle oldu.Amerika’nın ünlü dizilerinden ‘çekmeye karar verdi ve ilk görüşmeyi FOX Türkiye’yle yaptı. Ay Yapım ve Kıvanç Tatlıtuğ, FOX’la prensipte anlaşıp, el sıkıştı, iş sözleşmenin imzalanmasına kaldı. Ancak Tatlıtuğ gibi bir ismia kaptırmak istemeyen kanallar oyuncuya, son anda reddedemeyeceği kadar para, kaçırmak istemeyeceği kadar cazip bir proje sunarsa veya FOX Türkiye ile Ay Yapım arasında sorun çıkarsa ‘Prison Break’in Türkiye adaptasyonu tarih olur. Çünkü ‘Prison Break’ın hakları diziyi Amerika’da yayınlayan FOX News Corporation’da... Aksi halde sonbaharda başlayacak yeni yayın döneminde Kıvanç Tatlıtuğ, ‘Prison Break’le FOX’un yeni starı olur."