Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

SON DAKİKA

Ay Yapım, Prison Break'i uyarlayacak, başrolde Kıvanç Tatlıtuğ var

Kıvanç Tatlıtuğ, Prison Break'in türkiye uyarlamasında rol alacak. Kıvanç, FOX’la prensipte anlaşıp, el sıkıştı, iş sözleşmenin imzalanmasına kaldı

28 Aralık 2017, Perşembe 12:07
Ay Yapım, Prison Break'i uyarlayacak, başrolde Kıvanç Tatlıtuğ var
Milliyet gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu,  dünyaca ünlü dizi Prison Berak'in Ay Yapım tarafından Türkiye'ye uyarlanacağı ve başrolde de Kıvanç Tatlıtuğ'un oynayacağını söyledi.

Ali Eyüboğlu, "Ay Yapım, Amerika’nın ünlü dizilerinden ‘Prison Break’i çekmeye karar verdi ve ilk görüşmeyi FOX Türkiye’yle yaptı. Ay Yapım ve Kıvanç Tatlıtuğ, FOX’la prensipte anlaşıp, el sıkıştı, iş sözleşmenin imzalanmasına kaldı" diye yazdı.

Ali Eyüboğlu'nun Milliyet'teki yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Kıvanç Tatlıtuğ’la ‘Hadi Be Oğlum’ setindeki sohbetimizden sonra oyuncunun dizi için yine Ay Yapım’la anlaştığını ve senaryo okuduğunu yazmıştım. Bugün sıra, Tatlıtuğ’un senaryosunu okuduğu dizinin ne olduğunu açıklamada...


Bizim işte böyledir. Bir konuda bir şey yazdığınızda devamı gelir. O konuda bilgisi, belgesi olan ilk sizi arar çünkü... Bu kez de öyle oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni dizisi ve muhtemel kanalı hakkında aldığım taze bilgiler şöyle:

Ay Yapım, Amerika’nın ünlü dizilerinden ‘Prison Break’i çekmeye karar verdi ve ilk görüşmeyi FOX Türkiye’yle yaptı. Ay Yapım ve Kıvanç Tatlıtuğ, FOX’la prensipte anlaşıp, el sıkıştı, iş sözleşmenin imzalanmasına kaldı. Ancak Tatlıtuğ gibi bir ismi FOX’a kaptırmak istemeyen kanallar oyuncuya, son anda reddedemeyeceği kadar para, kaçırmak istemeyeceği kadar cazip bir proje sunarsa veya FOX Türkiye ile Ay Yapım arasında sorun çıkarsa ‘Prison Break’in Türkiye adaptasyonu tarih olur. Çünkü ‘Prison Break’ın hakları diziyi Amerika’da yayınlayan FOX News Corporation’da... Aksi halde sonbaharda başlayacak yeni yayın döneminde Kıvanç Tatlıtuğ, ‘Prison Break’le FOX’un yeni starı olur."

Kıvanç Tatlıtuğ'un muhasebecisi suçlamaları kabul etmediKıvanç Tatlıtuğ'un muhasebecisi suçlamaları kabul etmedi
Kıvanç Tatlıtuğ yeni filmini anlattı: Bu filme 'Evet' dedim, çünkü daha önce hiç baba rolü oynamamıştımKıvanç Tatlıtuğ yeni filmini anlattı: Bu filme 'Evet' dedim, çünkü daha önce hiç baba rolü oynamamıştım
Ceren Moray kimdir, kaç yaşında?

Ceren Moray kimdir, kaç yaşında?
Gamze Özçelik Kudüs'te

Gamze Özçelik Kudüs'te
Ozan Güven: Üstüne bir bardak su içtim

Ozan Güven: Üstüne bir bardak su içtim
Son dakika! Mustafa Mayadağ hayatını kaybetti (İki yıl önce beyin kanaması geçirmişti)

Son dakika! Mustafa Mayadağ hayatını kaybetti (İki yıl önce beyin kanaması geçirmişti)
Azra Akın: Şu an hamile değilim

Azra Akın: Şu an hamile değilim
20 gün önce boşanmışlardı... Yeliz Şar ve Tolga Güleç birlikte yaşıyor

20 gün önce boşanmışlardı... Yeliz Şar ve Tolga Güleç birlikte yaşıyor
Vatanım Sensin'in 39. bölümüne konu olan İsmet İnönü kimdir? (Vatanım Sensin 40. bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Vatanım Sensin'in 39. bölümüne konu olan İsmet İnönü kimdir? (Vatanım Sensin 40. bölüm fragmanı yayınlandı mı?)
Kanal D’de yılbaşı sürprizi

Kanal D’de yılbaşı sürprizi
Defne Samyeli'nin kızı Derin, yağlı yediği için üşümüyormuş!

Defne Samyeli'nin kızı Derin, yağlı yediği için üşümüyormuş!
Önder Fırat spiker Bahar Feyzan ile aşk mı yaşıyor?

Önder Fırat spiker Bahar Feyzan ile aşk mı yaşıyor?
Peker Açıkalın: Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde ameliyat oldum

Peker Açıkalın: Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde ameliyat oldum