Ayak mantarından nasıl korunulur?

Memorial Antalya Hastanesi Dermatoloji Bölümü’nden Uz.Dr. Lütfiye Çoban, yaz aylarında özellikle kadınlarda rahatsız edici boyutlara ulaşabilen, ayak-tırnak mantarları ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

BANYODAN SONRA AYAKLARINIZI KURULAYIN

Mantarın, bir küf çeşidinin sebep olduğu deri rahatsızlığı olduğunu aktaran Uz.Dr. Lütfiye Çoban, "Mantarlar özellikle ortak kullanıma açık, ılık ve nemli yerlerde yoğunlaştığından yaz aylarında daha sık görülür. Dış ortamların yanı sıra deri üzerinde spor halinde bulunan mantarlar da uygun üreme şartlarında enfeksiyonlara neden olabilir. Ayakların banyodan sonra ıslak bırakılması, terleme ile nemin ve ısının artması ayak mantar oluşumunu tetikleyen faktörlerdir. Yazın artan havuz aktiviteleri sırasında, ortak kullanıma açık havuzlar, duşlar, ortak kullanılan soyunma odaları ayak mantarlarına zemin hazırlarken, steril olmayan manikür ve pedikür aletlerinin kullanımı da mantar sebebi olabilir" diye konuştu.

TEDAVİ EDİLMEZSE TEKRARLAYABİLİR

Ayak mantarının kaşıntıyla ilk belirtilerini verdiğini kaydeden Uz.Dr. Lütfiye Çoban, "Mantar eğer tırnakta oluştuysa tırnak altında oyulma, ufalanma, kalınlaşma, renk değişikliği meydana gelir. Bu tür bir enfeksiyonun mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Aksi halde ayakta yerleşen mantar, uygun üreme koşullarına sahip olduğunda tekrarlayabilir ya da ikincil enfeksiyonlara neden olabilir" dedi.

Ayakta oluşan mantarlar için krem ve sprey tedavileri uygulanabildiğini belirten Uz.Dr. Lütfiye Çoban, "Tedavi süresi ve yan etkileri tedavinin şekline ve kişiye göre değişiklik gösterir. Öte yandan dışarıdan sürme ilaçların daha uzun süreli tedavi gerektirmesine karşın ağız yoluyla alınan ilaçlara göre daha az yan etki gösterdiğinden tercih sebebi olabiliyor" diye konuştu.

AYAK MANTARINDAN KORUNMAK İÇİN 10 ALTIN KURAL

Uz.Dr. Lütfiye Çoban, yazın ayak mantarından korunmak için dikkat edilmesi gereken 10 altın kuralı ise şöyle sıraladı:

1-Ayağınızın terlememesine özen gösterin. Ayaklarınızı her gün yıkayın.

2-Banyo sonrası ayaklarınızı ve parmak aralarını iyice kurulayın.

3-Uzun süreli ve sıkı ayakkabılar giymeyin.

4-Kapalı ayakkabı giymekten kaçının, birkaç çift ayakkabıyı dönüşümlü giyin.

5-Islak zemine çıplak ayak basmayın.

6-Halka açık spor merkezlerinde kendinize özel terliklerinizi kullanın.

7-Kalabalık havuz kullanımında terliksiz dolaşmayın.

8-Steril olduğuna emin olduğunuz yerlerde pedikür yaptırın.

9-Çoraplarınızı her gün değiştirin. Pamuklu ve teri emen çoraplar giymeye özen gösterin.

10-Başkalarının havlu ve ayakkabıları kullanmayın.



