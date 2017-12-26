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Ayakkabının tabanından eroin çıktı! 

Bitlis'te yolcu otobüsünde durumundan şüphelenilen kişinin üst aramasında, ayakkabı tabanına saklanan 1 kilo 97 gram eroin maddesi ele geçirildi
 

Ayakkabının tabanından eroin çıktı! 
Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tatvan-Van kara yolu üzerinde yaptıkları kontrollerinde, bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Ekipler, durumundan şüphelendikleri kişinin üst aramasını yaptı. Y.A isimli yolcunun yapılan üst aramasında ayakkabısının tabanında 1 kilo 97 gram eroin ele geçirildi.


TUTUKLANDI


Gözaltına alınan Y.A., işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece ‘Uyuşturucu Sevkiyatı yapmak' suçundan tutuklandı.


KOLTUKTA BULUNDU


Öte yandan polis ekipleri başka bir yolcu otobüsünün daha durdurdu. Yine durumundan şüphelenilen H.F.E. ve M.Y.’nin oturmuş olduğu koltuk üzerinde arama yapıldı.

Aramada, 515 gram metafetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



 
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