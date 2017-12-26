Ayakkabının tabanından eroin çıktı! 



TUTUKLANDI



KOLTUKTA BULUNDU

Gizem Yetil

ekipleri,kara yolu üzerinde yaptıkları kontrollerinde, bir yolcu otobüsünü durdurdu.Ekipler, durumundan şüphelendikleri kişinin üst aramasını yaptı. Y.A isimli yolcunun yapılan üst aramasında ayakkabısının tabanında 1 kilo 97 gram eroin ele geçirildi.Gözaltına alınan Y.A., işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece ‘Uyuşturucu Sevkiyatı yapmak' suçundan tutuklandı.Öte yandan polis ekipleri başka bir yolcu otobüsünün daha durdurdu. Yine durumundan şüphelenilen H.F.E. ve M.Y.’nin oturmuş olduğu koltuk üzerinde arama yapıldı.Aramada, 515 gram metafetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.