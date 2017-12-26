Ayakkabının tabanından eroin çıktı! 

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, Tatvan-Van
kara yolu üzerinde yaptıkları kontrollerinde, bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Ekipler, durumundan şüphelendikleri kişinin üst aramasını yaptı. Y.A isimli yolcunun yapılan üst aramasında ayakkabısının tabanında 1 kilo 97 gram eroin ele geçirildi.
TUTUKLANDI
Gözaltına alınan Y.A., işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece ‘Uyuşturucu Sevkiyatı yapmak' suçundan tutuklandı.
KOLTUKTA BULUNDU
Öte yandan polis ekipleri başka bir yolcu otobüsünün daha durdurdu. Yine durumundan şüphelenilen H.F.E. ve M.Y.’nin oturmuş olduğu koltuk üzerinde arama yapıldı.
Aramada, 515 gram metafetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Gizem Yetil