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Ayakta yolcu taşıyan üniversite servis şoförlerine ceza yağdı

Tokat’ta üniversite öğrencilerini taşıyan servislerden gelen şikayetler üzerine harekete geçen trafik, jandarma ve zabıta ekipleri kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi

Ayakta yolcu taşıyan üniversite servis şoförlerine ceza yağdı
Tokat Zile'de üniversite öğrencilerini taşıyan dolmuş şoförlerinden gelen şikayetler üzerine ekipler harekete geçerek 10 araçta denetleme yaptı. Ekipler ayakta yolcu alan 2 araca 170 TL para cezası kesti.

Denetlemeye ilk giren aracın uyarılmasına rağmen 2 saat sonra ayakta öğrenci alarak tekrar gelmesi dikkat çekerken gerekli yasal işlemler yapıldı. Trafik ekipleri öğrencilere sorun yaşadıklarında hemen 155’i aramalarını istedi.


ÖĞRENCİLER ŞİKAYET ETTİ


Jandarma ekipleri öğrencilerin kimlik kontrolünü yaparken  zabıta ekipleri de öğrencilerin sorunlarını not aldı. Öğrencilerden en çok gelen şikayetler dolmuşların zamanında hareket etmediği, derslerine geç kaldıkları ve çok fazla yolcu alarak ayakta gittikleri yönünde oldu.



 


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