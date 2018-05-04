Ayakta yolcu taşıyan üniversite servis şoförlerine ceza yağdı



ÖĞRENCİLER ŞİKAYET ETTİ

Senim Tanay

Tokat Zile'de üniversite öğrencilerini taşıyan dolmuş şoförlerinden gelen şikayetler üzerine ekipler harekete geçerek 10 araçta denetleme yaptı. Ekipler ayakta yolcu alan 2 araca 170 TL para cezası kesti.Denetlemeye ilk giren aracın uyarılmasına rağmen 2 saat sonra ayakta öğrenci alarak tekrar gelmesi dikkat çekerken gerekli yasal işlemler yapıldı. Trafik ekipleri öğrencilere sorun yaşadıklarında hemen 155’i aramalarını istedi.Jandarma ekipleri öğrencilerin kimlik kontrolünü yaparken zabıta ekipleri de öğrencilerin sorunlarını not aldı. Öğrencilerden en çok gelen şikayetler dolmuşların zamanında hareket etmediği, derslerine geç kaldıkları ve çok fazla yolcu alarak ayakta gittikleri yönünde oldu.