Ayaş Antik Tiyatrosu 2 bin yıl sonra seyirci ile buluşuyor

Erdemli Belediyesi, 'Erdemli’de güzel şeyler oluyor' sloganıyla düzenleyeceği Ayaş Antik Tiyatro Festivali 3-8 Ağustos tarihleri aralığında gerçekleşecek. 2 bin yıl sonra perdelerini açacak olan Ayaş Antik Kenti, tiyatro, sanata gönül vermiş 500 konuğu ağırlayacak. Katılımın ücretsiz olacağı festivalde tiyatro gösterilerinin yanı sıra sanat atölyeleri, söyleşiler, iletişim atölyeleri, müzik dinletileri, çeşitli sahne gösterileri ve daha fazlası sanatseverlerle buluşacak. Etkinlik kapsamında, oyuncu Ahu Türkpençe’nin yazmış olduğu ve baş rollerini Orçun İynemli’yle paylaştığı 'Patates' adlı tiyatro oyunu sergilenecek.

Festivalle ilgili açıklamalarda bulunan Erdemli Belediye Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Erdemli’nin bir çok medeniyete ev sahipliği yaptığına ve uzun yıllar sanat şehri olma misyonunu koruduğuna söyleyerek, bu misyonu korumak ve yeniden canlandırmak amacıyla tüm sanatseverlerin bu tarihi mekanda toplanacaklarını söyledi.

Ayaş Antik Tiyatro Festivali’nin bugüne kadar yapılmış tiyatro festivallerinin içinde tarihi ve kültürel önemi bakımından farklı bir yerde konumlanacağını kaydeden Tollu, "Binlerce yıl sonra bu sahnede yeniden oyunlar oynanacak. Zaman geçiyor, kültürler değişiyor ama tiyatronun birleştirici gücü her dönemde geçerliliğini koruyor. Ayaş’ta düzenlediğimiz bu festival; tarihin, tozlu sayfalardan çıkarılıp sahne ışıklarının altına getirilme hikayesidir. Bu organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Konukların sanata, tarihe ve tatile doyacağı farklı bir festival bizleri bekliyor" dedi.