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Aybüke Pusat'a En Beğenilen Kadın Oyuncu ödülü

Yapımını TIMS&B Yapım’ın üstlendiği, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği Söz dizisinin başrol oyuncusu Aybüke Pusat, Yılın En Beğenilen Kadın Dizi Oyuncusu ödülüne layık görüldü

08 Mayıs 2018, Salı 10:06
Aybüke Pusat'a En Beğenilen Kadın Oyuncu ödülü
İstanbul Kültür Üniversitesi Kariyer Kulübü tarafından gerçekleştirilen törende Söz dizisindeki Bahar karakteriyle beğeni toplayan Aybüke Pusat, öğrenciler tarafından Yılın En Beğenilen Kadın Dizi Oyuncusu seçildi.


'HAYALLERİNİZİN PEŞİNDEN KOŞUN'


Bu yıl ikincisi düzenlenen ve 39 dalda ödüllün dağıtıldığı gecede ödülünü üniversite öğrencilerinin elinden alan güzel oyuncu, "Her zaman hayallerinizin peşinden koşun. Beni bu ödüle layık gören benim gibi genç arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Benim için çok kıymetli bir ödül" dedi.  


DİZİNİN ÖDÜLÜNÜ DE AYBÜKE ALDI


40 bin öğrenicinin oyları sonucu gerçekleştirilen ödül töreninde ayrıca Söz, Yılın En Beğenilen Dizi ödülünün de sahibi oldu. Dizinin ödülünü de Aybüke Pusat aldı.  

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