Aybüke Pusat'a En Beğenilen Kadın Oyuncu ödülü



'HAYALLERİNİZİN PEŞİNDEN KOŞUN'



DİZİNİN ÖDÜLÜNÜ DE AYBÜKE ALDI

Söz dizisindeki öpüşme sahneleri izleyicileri ikiye böldü

Aybüke Pusat ve Can Yücel ilk kez birlikte görüntülendi

Elif Bayram

tarafından gerçekleştirilen törendedizisindekikarakteriyle beğeni toplayan Aybüke Pusat, öğrenciler tarafındanseçildi.Bu yıl ikincisi düzenlenen ve 39 dalda ödüllün dağıtıldığı gecede ödülünü üniversite öğrencilerinin elinden alan güzel oyuncu, "Her zaman hayallerinizin peşinden koşun. Beni bu ödüle layık gören benim gibi genç arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Benim için çok kıymetli bir ödül" dedi.40 bin öğrenicinin oyları sonucu gerçekleştirilen ödül töreninde ayrıcaödülünün de sahibi oldu. Dizinin ödülünü de Aybüke Pusat aldı.