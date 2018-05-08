Aybüke Pusat'a En Beğenilen Kadın Oyuncu ödülü

İstanbul Kültür Üniversitesi Kariyer Kulübü
tarafından gerçekleştirilen törende Söz
dizisindeki Bahar
karakteriyle beğeni toplayan Aybüke Pusat, öğrenciler tarafından Yılın En Beğenilen Kadın Dizi Oyuncusu
seçildi.
'HAYALLERİNİZİN PEŞİNDEN KOŞUN'
Bu yıl ikincisi düzenlenen ve 39 dalda ödüllün dağıtıldığı gecede ödülünü üniversite öğrencilerinin elinden alan güzel oyuncu, "Her zaman hayallerinizin peşinden koşun. Beni bu ödüle layık gören benim gibi genç arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Benim için çok kıymetli bir ödül" dedi.
DİZİNİN ÖDÜLÜNÜ DE AYBÜKE ALDI
40 bin öğrenicinin oyları sonucu gerçekleştirilen ödül töreninde ayrıca Söz, Yılın En Beğenilen Dizi
ödülünün de sahibi oldu. Dizinin ödülünü de Aybüke Pusat aldı.
Söz dizisindeki öpüşme sahneleri izleyicileri ikiye böldü
Aybüke Pusat ve Can Yücel ilk kez birlikte görüntülendi
Elif Bayram