Aybüke Pusat, Tolga Sarıtaş'ı unuttu

EYLEM İPEK ŞAFAK / POSTA
Miss Turkey 2014 üçüncüsü Aybüke Pusat
’ın, ‘Söz’
dizisindeki rol arkadaşı Tolga Sarıtaş
’la aşk yaşadığı iddia edilmiş, ikili bu iddiayı yalanlamıştı.
Aybüke Pusat
(23) meğer bir süredir Uğur Yücel
ve eşi Derya Alabora
’nın oğlu yönetmen Can Yücel
(32) ile aşk yaşıyormuş.
Sürekli bir arada olan çift, geçtiğimiz hafta da Uludağ’a kar tatiline gitmişler.
Tolga Sarıtaş'ın instagram hesabıdan paylaştığı bu kare binlerce like almıştı. Tolga Sarıtaş, Söz
dizisinde Üsteğmen Yavuz; Aybüke Pusat ise Bahar karakterine hayat veriyor.
Aybüke Pusat kimdir?
Tolga Sarıtaş'tan sürpriz paylaşım!
İdil Janet Demiray