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Aybüke Pusat, Tolga Sarıtaş'ı unuttu

Tolga Sarıtaş ile aşk yaşadığı iddia edilen Aybüke Pusat şu sıralar sevgilisi ile Uludağ'da tatilde...

Aybüke Pusat, Tolga Sarıtaş'ı unuttu
EYLEM İPEK ŞAFAK / POSTA

Miss Turkey 2014 üçüncüsü Aybüke Pusat’ın, ‘Söz’ dizisindeki rol arkadaşı Tolga Sarıtaş’la aşk yaşadığı iddia edilmiş, ikili bu iddiayı yalanlamıştı.

Aybüke Pusat (23) meğer bir süredir Uğur Yücel ve eşi Derya Alabora’nın oğlu yönetmen Can Yücel (32) ile aşk yaşıyormuş.



Sürekli bir arada olan çift, geçtiğimiz hafta da Uludağ’a kar tatiline gitmişler.

Tolga Sarıtaş'ın instagram hesabıdan paylaştığı bu kare binlerce like almıştı. Tolga Sarıtaş, Söz dizisinde Üsteğmen Yavuz; Aybüke Pusat ise Bahar karakterine hayat veriyor. 



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