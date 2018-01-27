Aybüke Pusat, Tolga Sarıtaş'ı unuttu

EYLEM İPEK ŞAFAK / POSTA

Aybüke Pusat kimdir?

Tolga Sarıtaş'tan sürpriz paylaşım!

İdil Janet Demiray

’ın, ‘dizisindeki rol arkadaşı’la aşk yaşadığı iddia edilmiş, ikili bu iddiayı yalanlamıştı.(23) meğer bir süredirve eşi’nın oğlu yönetmen(32) ile aşk yaşıyormuş.Sürekli bir arada olan çift, geçtiğimiz hafta da Uludağ’a kar tatiline gitmişler.Tolga Sarıtaş'ın instagram hesabıdan paylaştığı bu kare binlerce like almıştı. Tolga Sarıtaşdizisinde Üsteğmen Yavuz; Aybüke Pusat ise Bahar karakterine hayat veriyor.