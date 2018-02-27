Ayça Tekindor'dan Zafer Algöz'e sert yanıt

'ELİMİZDE BÜYÜDÜ'

'BANA BU KADAR DEĞER VERME'

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Mine Bozkurt

, geçtiğimiz günlerde Cem Yılmaz’ın filmi ‘’yı beğenmediğini attığı tweet’le dile getirmiş, filmin başrol oyuncularından’ün tepkisiyle karşılaşmıştı.İkilinin arasında geçen diyalog şöyle;Algöz, Ayça Tekindor’a olan kırgınlığını ve neden tepki gösterdiğiniten Sinem Vural’a verdiği röportajda “Herhangi birine kalkıp da böyle bir şey söylememiştim şimdiye kadar. Ayça’yı tanıdığım için o yanıtı yazdım. Çünkü “Televizyon Çocuğu” ve “Zaga” döneminde üç sene birlikte çalıştık. Elimizde büyüdü diye bir deyim vardır ya, öyle...” sözleriyle ifade etmişti..Ayça Tekindor , Algöz’ün röportajını Twitter hesabından paylaşarak, “Bu yazılanları dediyse gerçekten; ben Zaga’da çalışmaya Okan’ın teklifiyle başladım. Program onun değil, Okan’ındı, kötü dediğim filmin de onun olmadığı gibi… Ben ortada yokum, kendi hesabımdan istediğimi yazarım. Bu kadar değer verme bana yaa, 20 sene olmuş görmeyeli…” yanıtını verdi.