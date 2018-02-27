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Ayça Tekindor'dan Zafer Algöz'e sert yanıt

Ayça Tekindor ile Zafer Algöz arasında ‘Arif V 2016’ filmi yüzünden başlayan polemik daha da alevlendi

27 Şubat 2018, Salı 23:25
Ayça Tekindor'dan Zafer Algöz'e sert yanıt
Ayça Tekindor, geçtiğimiz günlerde Cem Yılmaz’ın filmi ‘Arif V 2016’yı beğenmediğini attığı tweet’le dile getirmiş, filmin başrol oyuncularından Zafer Algöz’ün tepkisiyle karşılaşmıştı.
İkilinin arasında geçen diyalog şöyle;

 

'ELİMİZDE BÜYÜDÜ'


Algöz, Ayça Tekindor’a olan kırgınlığını ve neden tepki gösterdiğini Hürriyet’ten Sinem Vural’a verdiği röportajda “Herhangi birine kalkıp da böyle bir şey söylememiştim şimdiye kadar. Ayça’yı tanıdığım için o yanıtı yazdım. Çünkü “Televizyon Çocuğu” ve “Zaga” döneminde üç sene birlikte çalıştık. Elimizde büyüdü diye bir deyim vardır ya, öyle...” sözleriyle ifade etmişti..


(Ayça Tekindor ve Zafer Algöz)

'BANA BU KADAR DEĞER VERME'


Ayça Tekindor , Algöz’ün röportajını Twitter hesabından paylaşarak, “Bu yazılanları dediyse gerçekten; ben Zaga’da çalışmaya Okan’ın teklifiyle başladım. Program onun değil, Okan’ındı, kötü dediğim filmin de onun olmadığı gibi… Ben ortada yokum, kendi hesabımdan istediğimi yazarım. Bu kadar değer verme bana yaa, 20 sene olmuş görmeyeli…” yanıtını verdi. 



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