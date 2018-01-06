Ayça Tekindor Zafer Algöz'ü isyan ettirdi (Ayça Tekindor kimdir?)

Arif V 216 filminin basın gösterimi öncesi Cem Yılmaz ve Ozan Güven Kanal D Ana Haber'e çıkmış ve Ahmet Hakan'ın filmle ilgili sorularına yanıt vermişti

"IBAN'INI GÖNDER PARANI GERİ GÖNDEREYİM"

İŞTE YAŞANANLAR:

AYÇA TEKİNDOR KİMDİR?

Zafer Algöz, Özkan Uğur, Can Yılmaz: Cem Yılmaz röntgen filmi çekse oynarız

'Buraları yıkılıyor' şarkısıyla tanıdığımız Ayça Tekindor bakın şimdi ne halde

Cem Yılmaz'ın Arif v 216 filmi kaç paraya mal oldu?

‘Arif V 216’: Reddedilemeyecek nostaljik bir zaman yolculuğu

Elif Bayram

ismini pekçok kişi 'Degaje,Yıkılıy' kelimeleriyle hatırlıyor. Bir dönemin en popüler TV şovu olan Zaga'dan tanıdığımız Ayça Tekindor, bugünlerde yeniden adından söz ettiriyor. Ayça Tekindor, sosyal medya hesabından Arif v 2016 filmi için; ‘‘Muhtemelen hayatımda izlediğim en kötü film Arif v 216. Gerçekten şaşırdım’’ dedi.Ayça Tekindor’un bu yorumunu gören filmin oyuncularından'Yıkılıyo' şarkısı ile bilinen Ayça Tekindor’a Twitter'dan cevap verdi.Arif V 216 filminin usta oyuncusu Zafer Algöz, Ayça Tekindor'un bu sözlerine kayıtsız kalamadı. Oldukça sinirlenen Zafer Algöz Ayça Tekindor'a "IBAN'ı gönder paranı geri göndereceğim" diye cevap verdi.Türk pop müzik sanatçısı Zaga'da yer aldığı skeçlerle adını duyuran Ayça Tekindor, Elli Kokkinou'nun "Masai" şarkısının Türkçe versiyonu "Yıkılıyo" ile üne kavuştu. Şarkıda, skeçlerinde ve yer aldığı reklam filmlerinde "Yıkılıyo", "Şişt! Bıyıklı" ve "Degajeme doğru" gibi sözler kendisiyle özleşmiştir. Aktör Çetin Tekindor'un yeğenidir.İlk albümü "Yıkılıyo" 9 Ağustos 2004 tarihinde çıkmıştır. İlk albüme eklenen "Çekicek Kulaklarımı" şarkısıyla ve remix ilaveleriyle yayınladığı "Çekicek Kulaklarımı" albümü 27 Temmuz 2005'de yayınlanmıştır. Mete Özgencil'le çalıştığı üçüncü albümü "Ciddiyete Davet"i 7 Şubat 2008 tarihinde yayınlamıştır. Albümün çıkış şarkısı "Kanar mıyım" olmuştur. 2008 Yılı içerisinde Resmi İnternet ve Fan Club sitesi www.aycatekindor.biz açılmıştır. 2009 Ocak ayında ise çıkardığı Ayça adlı 2 şarkıdan oluşan MaxiSingle'ı ile tekrar sevenleriye buluştu.Ayça Tekindor TRT Müzik kanalında Deniz Yıldızı adlı programın sunuculuğunu yaptı.