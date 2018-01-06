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Ayça Tekindor Zafer Algöz'ü isyan ettirdi (Ayça Tekindor kimdir?)

Ayça Tekindor'u Zaga programındaki keman performansıyla tanıdık. Ünlendi kendi albümünü de çıkardı. Şimdilerde yeniden gündemde.
Cem Yılmaz’ın yeni filmi Arif v 2016 vizyona girdi. Arif v 2016'yı izleyen Ayça Tekindor, beğenmediğini dile getirince filmin oyuncularından Zafer Algöz'ün tepkisiyle karşılaştı

06 Ocak 2018, Cumartesi 15:03
Ayça Tekindor Zafer Algöz'ü isyan ettirdi (Ayça Tekindor kimdir?)
Ayça Tekindor ismini pekçok kişi 'Degaje,Yıkılıy' kelimeleriyle hatırlıyor. Bir dönemin en popüler TV şovu olan Zaga'dan tanıdığımız Ayça Tekindor, bugünlerde yeniden adından söz ettiriyor. Ayça Tekindor, sosyal medya hesabından Arif v 2016 filmi için; ‘‘Muhtemelen hayatımda izlediğim en kötü film Arif v 216. Gerçekten şaşırdım’’ dedi.

Ayça Tekindor’un bu yorumunu gören filmin oyuncularından Zafer Algöz, 'Yıkılıyo' şarkısı ile bilinen Ayça Tekindor’a Twitter'dan  cevap verdi.


Arif V 216 filminin basın gösterimi öncesi Cem Yılmaz ve Ozan Güven Kanal D Ana Haber'e çıkmış ve Ahmet Hakan'ın filmle ilgili sorularına yanıt vermişti
 

"IBAN'INI GÖNDER PARANI GERİ GÖNDEREYİM"


Arif V 216 filminin usta oyuncusu Zafer Algöz, Ayça Tekindor'un bu sözlerine kayıtsız kalamadı. Oldukça sinirlenen Zafer Algöz Ayça Tekindor'a "IBAN'ı gönder paranı geri göndereceğim" diye cevap verdi.

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Zafer Algözden Ayça Tekindora sert cevap: IBANı gönder...

AYÇA TEKİNDOR KİMDİR?


Türk pop müzik sanatçısı Zaga'da yer aldığı skeçlerle adını duyuran Ayça Tekindor, Elli Kokkinou'nun "Masai" şarkısının Türkçe versiyonu "Yıkılıyo" ile üne kavuştu. Şarkıda, skeçlerinde ve yer aldığı reklam filmlerinde "Yıkılıyo", "Şişt! Bıyıklı" ve "Degajeme doğru" gibi sözler kendisiyle özleşmiştir. Aktör Çetin Tekindor'un yeğenidir.

İlk albümü "Yıkılıyo" 9 Ağustos 2004 tarihinde çıkmıştır. İlk albüme eklenen "Çekicek Kulaklarımı" şarkısıyla ve remix ilaveleriyle yayınladığı "Çekicek Kulaklarımı" albümü 27 Temmuz 2005'de yayınlanmıştır. Mete Özgencil'le çalıştığı üçüncü albümü "Ciddiyete Davet"i 7 Şubat 2008 tarihinde yayınlamıştır. Albümün çıkış şarkısı "Kanar mıyım" olmuştur. 2008 Yılı içerisinde Resmi İnternet ve Fan Club sitesi www.aycatekindor.biz açılmıştır. 2009 Ocak ayında ise çıkardığı Ayça adlı 2 şarkıdan oluşan MaxiSingle'ı ile tekrar sevenleriye buluştu.Ayça Tekindor TRT Müzik kanalında Deniz Yıldızı adlı programın sunuculuğunu yaptı.

Diskografi
Yıkılıyo (2004)
Çekicek Kulaklarımı (2005)
Ciddiyete Davet (2008)
Bilmece (2009)
Yerse (Single) (2010)

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