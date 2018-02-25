Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Aycan Kurtcan'dan Polonya'da altın

İzmir Atletizm Kulübü'nün başkanlığını da yapan Aycan Kurtcan, ülkemizi tek başına temsil ettiği 27. Polonya Uluslararası Masterlar Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanıp İstiklal Marşı'nı söyletti.

Aycan Kurtcan'dan Polonya'da altın
 İki çocuk annesi olan 47 yaşındaki eski milli atlet, şampiyonada yüksek atlama 45-49 yaş grubunda 1.46'lık derecesiyle birinci sırayı elde etti. 27 ülkeden 96 kadın, 368 erkek sporcunun katıldığı organizasyona katılan tek Türk olan İzmirli avukat, 1 yıl sonra ilk kez yüksek atlayıp madalyaya uzandığını söyledi.

"En son Mart 2017'de Güney Kore'de yapılan dünya şampiyonasında bronz madalya kazandım" diyen Kurtcan, "Bu yarıştan bir yıl sonra ilk defa yüksek atladım. Bu derece benim için sürpriz olup mart ayında katılacağım Hırvatistan'daki Balkan Masterler Şampiyonası ve İspanya'daki Avrupa Masterlerler Şampiyonası için motive etti. Türkiye'yi temsil ettiğim için mutluyum" dedi.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Utaş Uşak'ta yolun sonu şampiyonluk

Utaş Uşak'ta yolun sonu şampiyonluk
Eski milli atlet düşmesine rağmen ikinci oldu

Eski milli atlet düşmesine rağmen ikinci oldu
Kenan Sofuoğlu ölümden döndü!

Kenan Sofuoğlu ölümden döndü!
Real Madrid Robert Lewandowski ve Paul Pogba'yı gözüne kestirdi

Real Madrid Robert Lewandowski ve Paul Pogba'yı gözüne kestirdi
Juan Carlos Unzue'den Emre Mor övgüsü

Juan Carlos Unzue'den Emre Mor övgüsü
Ursula yenge bayrak salladı

Ursula yenge bayrak salladı
Cenk Tosun’lu Everton deplasmanda mağlup

Cenk Tosun’lu Everton deplasmanda mağlup
Hikayesi ile şaşırtan milli atlet Gülcan Palavan’a ilgi ve destek büyük

Hikayesi ile şaşırtan milli atlet Gülcan Palavan’a ilgi ve destek büyük
Cengiz Ünder sosyal medyada coştu!

Cengiz Ünder sosyal medyada coştu!
Galatasaray'da çığır açacak uygulama!

Galatasaray'da çığır açacak uygulama!
Paul Pogba eski takımına mı transfer oluyor?

Paul Pogba eski takımına mı transfer oluyor?