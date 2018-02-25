Aycan Kurtcan'dan Polonya'da altın

Erdinç Şahin

İki çocuk annesi olan 47 yaşındaki eski milli atlet, şampiyonada yüksek atlama 45-49 yaş grubunda 1.46'lık derecesiyle birinci sırayı elde etti. 27 ülkeden 96 kadın, 368 erkek sporcunun katıldığı organizasyona katılan tek Türk olan İzmirli avukat, 1 yıl sonra ilk kez yüksek atlayıp madalyaya uzandığını söyledi."En son Mart 2017'de Güney Kore'de yapılan dünya şampiyonasında bronz madalya kazandım" diyen Kurtcan, "Bu yarıştan bir yıl sonra ilk defa yüksek atladım. Bu derece benim için sürpriz olup mart ayında katılacağım Hırvatistan'daki Balkan Masterler Şampiyonası ve İspanya'daki Avrupa Masterlerler Şampiyonası için motive etti. Türkiye'yi temsil ettiğim için mutluyum" dedi.