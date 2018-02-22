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Ayda 65 bin TL! Spotify'daki açık Bulgar genci milyoner yaptı

Dünyanın en büyük online müzik platformu Spotify'daki açığı keşfeden Bulgar kullanıcı bunu kullanarak bir servetin sahibi oldu

Ayda 65 bin TL! Spotify'daki açık Bulgar genci milyoner yaptı
Online müzik akış servisi Spotify'daki açığı kullanarak bot hesaplar üzerinden kendi yüklediği şarkıları binlerce kez dinleyen Bulgaristan'da yaşayan bir kullanıcı bu sayede milyonlarca dolar kazandı. 

Kimliği belirlenemeyen ama profili askıya alınan kişi veya kişiler ayda 17 bin dolar (Yaklaşık 65 bin TL kazandı) 

Söz konusu yöntem ile bu hesabın bugüne kadar 2.2 milyon dolar (8.3 milyon TL) kazandığı tahmin ediliyor. 

Söz konusu yöntem daha önce adı pek duyulmayan şarkıların global çerçevede en çok dinlenilenlerde yer alması ile ortaya çıktı.


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