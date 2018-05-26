Ay’da yürüyen astronot hayatını kaybetti

Ay’da yürüyen 4. insan olarak bilinen astronot Alan Bean 86 yaşında hayatını kaybetti.

Amerika Birleşik Devletleri’nin uzay programı çalışmalarından sorumlu olan kurumu NASA tarafından yapılan açıklamada, Bean’in geçirdiği kısa bir hastalık süreci sonrası Houston’daki bir hastanede vefat ettiği aktarıldı.

'O BENİM HAYATIMIN AŞKIYDI'

Açıklamada astronotun eşi Leslie Bean’in ifadelerine de yer verildi. Leise Bean, eşinin ölümüyle ilgili, "Alan tanıdığım en güçlü ve en iyi insandı. O benim hayatımın aşkıydı. Onu çok özleyeceğim Alan Houston’da ailesinin yanında gözlerini hayata yumdu" dedi.



