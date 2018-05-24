Aydemir Akbaş isyan etti: Bu setler özlenir mi?

Oyuncu, “Setleri özlediniz mi?” diye sorulunca meslektaşı Asuman Dabak’ın uyuşturucu açıklamasına destek verdi. “Herkesin uyuşturucu kullandığı setler özlenir mi?” diyen Aydemir Akbaş, uyuşturucu kullanan oyuncuları topa tuttu:

'BUNLARI TIKACAKSIN İÇERİ'

“Setlerde içiyorlar. Bunları tıkacaksın içeri 5 sene, bak bakalım nasıl düzeliyorlar. Ben daha esrardan bir nefes çekmiş adam değilim, kanserden sonra sigarayı da bıraktım.”

'KİMSENİN BENİM ÇOCUĞUMA KÖTÜ ÖRNEK OLMAYA HAKKI YOK'

Katıldığı bir panelde “Türk sinemasında alkol ve uyuşturucu üzerine bir dünya kurulmuş” açıklamasını yapan Asuman Dabak, geçen salı verdiği röportajda da “Kimsenin benim çocuğuma kötü örnek olmaya hakkı yok” demişti.