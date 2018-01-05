15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

SON DAKİKA

Aydın Boysan hayatını kaybetti! Aydın Boysan kimdir?

Medya dünyasının acı kaybı! Aydın Boysan vefat etti!

05 Ocak 2018, Cuma 14:29
Aydın Boysan hayatını kaybetti! Aydın Boysan kimdir?
Renkli kişiliği ile tanınan mimar ve gazeteci Aydın Boysan organ yetmezliği sonucu Ulus'taki evinde az önce hayatını kaybetti. 
 

ALABORA: KAYBOLMAMAK İÇİN KONUŞUYORUM


Boysan'ın yakın arkadaşlarından sanatçı Mustafa Alabora, kaybıyla ilgili şunları söyledi:

"Gerçekten çok fena. Münir ağabeye üzülürken Aydın ağabeyin de kaybını öğrendim. Aydın ağabey bana 'Kaybolma' derdi. Kaybolmamak için konuşuyorum.  Aydın ağabey ile dostluğumuz sofralarda başladı ama oğlu gibi sevdi sağolsun. Bizim dostluğumuz  bitkiler ve çiçeklerle başladı. İkimiz de bitkilere ve çiçeklere çok düşkündük. Doğaya çok düşkün bir adamdı. İnanılmaz derecede bilgi birikimi olan bir adamdı. Kuşaklar arasında hiçbir ayrıcalık görmezdi. "



Aydın Boysan kimdir?

Aydın Boysan, İstanbul doğumlu olmasına karşın aslen Rizelidir. Öğretmen Nevreste Hanım ile muhasebeci Esat Boysan’ın oğludur.



1939 yılında Pertevniyal Lisesi'ni, 1945’te İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ni (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin Mimarlık Bölümü’nü) bitirdi. Mesleğini 1999’a kadar ara vermeden sürdürdü.



Türkiye Mimarlar Odası’nın kurucuları arasında yer aldı; yönetim kurulu üyesi, ilk genel sekreteri ve İstanbul şube başkanı oldu. 1945 yılında başladığı mimarlık mesleğine 2000 yılına kadar fiilen devam eden Aydın Boysan, mimar olarak çalıştığı 55 yıl boyunca 1.5 milyon metrekare bina tasarlamıştır.



1957-1972 yıllarında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde ders verdi. Ulusal ve uluslararası mimarlık yarışmalarında ödüller kazandı. Kendi kitaplarını basmak için Bas Yayınları’nı kurdu. Aralıksız olarak on yıl Hürriyet ve üç yıl Akşam gazetelerinde köşe yazıları yazdı.

Aydın Boysan'ın meşhur cacık tarifi:


 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son Dakika...Münir Özkul hayatını kaybetti! Kızı Güner Özkul'dan ilk açıklama

Son Dakika...Münir Özkul hayatını kaybetti! Kızı Güner Özkul'dan ilk açıklama
Saros Körfezi'nin rengi değişti

Saros Körfezi'nin rengi değişti
Milli Piyango talihlisi Murat Tokmak iş yerinde çöp dökerken görüntülendi

Milli Piyango talihlisi Murat Tokmak iş yerinde çöp dökerken görüntülendi
Meteoroloji yeni sistem kurdu! 24 saat öncesinden uyaracak

Meteoroloji yeni sistem kurdu! 24 saat öncesinden uyaracak
Beşiktaş Belediyesi önünde Kılıçdaroğlu ziyareti öncesi yoğun güvenlik önlemleri alındı

Beşiktaş Belediyesi önünde Kılıçdaroğlu ziyareti öncesi yoğun güvenlik önlemleri alındı
Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'yı, Alaattin Çakıcı'nın adamları mı vurdu?

Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'yı, Alaattin Çakıcı'nın adamları mı vurdu?
Son dakika! Münir Özkul hayatını kaybetti (Münir Özkul kimdir? Münir Özkul'un hayat hikayesi)

Son dakika! Münir Özkul hayatını kaybetti (Münir Özkul kimdir? Münir Özkul'un hayat hikayesi)
Alişan Kapaklıkaya'nın kızı hayatını kaybetti (Alişan Kapaklıkaya siyah pantolon hikayesi)

Alişan Kapaklıkaya'nın kızı hayatını kaybetti (Alişan Kapaklıkaya siyah pantolon hikayesi)
2017'nin soğuk rekoru eksi 35,9, sıcak rekoru 46,9 derece

2017'nin soğuk rekoru eksi 35,9, sıcak rekoru 46,9 derece
CHP asgari ücretin araştırılması için önerge verdi

CHP asgari ücretin araştırılması için önerge verdi
Yüzbaşı Burak Akın adliyeye sevk edildi

Yüzbaşı Burak Akın adliyeye sevk edildi