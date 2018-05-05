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Aydın'da 5 yıldızlı otelin iskelesi çöktü: Yaralılar var

Aydın'ın Didim ilçesinde 5 yıldızlı bir otele ait iskelenin çökmesi sonucu 2'si ağır 8 kişi yaralandı

Aydın'da 5 yıldızlı otelin iskelesi çöktü: Yaralılar var
Aydın'ın Didim ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelin sahil kısmındaki beton iskele, üzerinde tatilciler varken çöktü.
 

8 YARALI KURTARILDI


İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, iskele altında kalan ve denize düşen 8 yaralıyı kurtardı.


 

2 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR


Ambulanslarla Didim Devlet Hastanesi, Aydın Devlet Hastanesi ile Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


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