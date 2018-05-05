Aydın'da 5 yıldızlı otelin iskelesi çöktü: Yaralılar var

8 YARALI KURTARILDI

2 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Adem Özdoğan

Aydın'ın Didim ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelin sahil kısmındaki beton iskele, üzerinde tatilciler varken çöktü.İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, iskele altında kalan ve denize düşen 8 yaralıyı kurtardı.Ambulanslarla Didim Devlet Hastanesi, Aydın Devlet Hastanesi ile Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.