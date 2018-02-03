Aydın'da eşini kaybeden yaşlı adam 6 saat sonra vefat etti

SADECE 6 SAAT DAYANABİLDİ

Erdinç Şahin

Aydın'da uçurumdan düşerek hayatını kaybeden 70 yaşındaki kadının eşi de yaklaşık 6 saat sonra kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.Konaklı Mahallesi’nde yaşayan Nazlı Cerit kozalak toplarken uçurumdan aşağıya düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cerit, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Eşinin vefat haberine üzülen 71 yaşındaki Şükrü Cerit de yaklaşık 6 saat sonra evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Cerit çiftinin cenazeleri, mahalle mezarlığında kılınan namazın ardından toprağa verildi.