Aydın’da fuhuş operasyonu! 5 ayrı ülkeye mensup…

Aydın Didim'de fuhuş yaptıkları tespit edilen 28 yabancı uyruklu şahıs düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Çoğunluğu Kırgızistan olmak üzere gözaltına alınanların 5 ayrı ülkeye mensup olduğu belirtildi

10 Mayıs 2018, Perşembe 13:32
Aydın’da fuhuş operasyonu! 5 ayrı ülkeye mensup…
Aydın Emniyet Müdürlüğü Didim İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından para karşılığı fuhuş yapıldığı tespit edildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde “Fuhuş, fuhuş yapmaya aracılık ve zorlama, fuhuş yapmak için yer ve imkan sağlama” suçları kapsamında yapılan operasyonda para karşılığı fuhuş yaptıkları saptanan Gürcistan uyruklu 5, Kırgızistan uyruklu 8, Özbekistan uyruklu 6, Kazakistan uyruklu 8, Ermenistan uyruklu 1 kadın olmak üzere, toplam yabancı uyruklu 28 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şahıslar adli işlemlerinin yapılmasının ardından Aydın İl Göç İdaresine teslim edildi.

İHA


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