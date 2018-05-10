Aydın’da fuhuş operasyonu! 5 ayrı ülkeye mensup…

Nazlı Erdol

Didim İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından para karşılığı fuhuş yapıldığı tespit edildi.Yapılan çalışmalar neticesinde “Fuhuş, fuhuş yapmaya aracılık ve zorlama, fuhuş yapmak için yer ve imkan sağlama” suçları kapsamında yapılan operasyonda para karşılığı fuhuş yaptıkları saptananuyruklu 5,uyruklu 8,uyruklu 6,uyruklu 8,uyruklu 1 kadın olmak üzere, toplam yabancı uyruklu 28 kişi yakalanarak gözaltına alındı.Yakalanan şahıslar adli işlemlerinin yapılmasının ardından Aydın İl Göç İdaresine teslim edildi.