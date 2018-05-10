Aydın’da fuhuş operasyonu! 5 ayrı ülkeye mensup…

Aydın Emniyet Müdürlüğü
Didim İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından para karşılığı fuhuş yapıldığı tespit edildi.
Yapılan çalışmalar neticesinde “Fuhuş, fuhuş yapmaya aracılık ve zorlama, fuhuş yapmak için yer ve imkan sağlama” suçları kapsamında yapılan operasyonda para karşılığı fuhuş yaptıkları saptanan Gürcistan
uyruklu 5, Kırgızistan
uyruklu 8, Özbekistan
uyruklu 6, Kazakistan
uyruklu 8, Ermenistan
uyruklu 1 kadın olmak üzere, toplam yabancı uyruklu 28 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Yakalanan şahıslar adli işlemlerinin yapılmasının ardından Aydın İl Göç İdaresine teslim edildi.
İHA
Nazlı Erdol