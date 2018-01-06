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Aydın’da horoz dövüşüne suçüstü

Aydın’ın İncirliova ilçesinde horoz dövüşü yapılarak bahis oynattıkları öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı, 26 horoza el konuldu
 

Aydın’da horoz dövüşüne suçüstü
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çevik kuvvet ekiplerinin de desteğiyle Kurtuluş Mahallesi’nde belirlenen bir adrese baskın yaptı.

26 HOROZA EL KONULDU


Horoz dövüşü yaptırıp bahis oynattıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı, yaklaşık yüz seyircinin bulunduğu alanda 26 horoza da el konuldu.

DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR MÜDÜRLÜĞÜ'NE TESLİM EDİLECEKLER


Gözaltına alınarak Emniyete götürülen kişiler hakkında soruşturma başlatılacağı ve idari para cezası uygulanacağı öğrenildi.
Horozların ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.



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