Aydın’da horoz dövüşüne suçüstü

26 HOROZA EL KONULDU

DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR MÜDÜRLÜĞÜ'NE TESLİM EDİLECEKLER

Mine Bozkurt

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çevik kuvvet ekiplerinin de desteğiyle Kurtuluş Mahallesi’nde belirlenen bir adrese baskın yaptı.Horoz dövüşü yaptırıp bahis oynattıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı, yaklaşık yüz seyircinin bulunduğu alanda 26 horoza da el konuldu.Gözaltına alınarak Emniyete götürülen kişiler hakkında soruşturma başlatılacağı ve idari para cezası uygulanacağı öğrenildi.Horozların ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.