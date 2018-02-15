Aydın'da sürücülere 'alkol simülasyon gözlüklü' uyarı

Büşra Kamış

Söke İlçe Jandarma Komutanlığı, Türkiye genelinde meydana gelen kazaların yüzde 65'ine neden olan alkole dikkat çekmek amacıyla "Trafiğe Alkollü Çıkma Hayatını Riske Atma" sloganıyla düzenlenen projesi kapsamında Bağarası Mahallesi Kapalı Pazaryeri'nde, alkol simülasyon gözlüğüyle uygulama yaptı. Etkinliğe, Söke Kaymakamı Tahisin Kurtbeyoğlu, CHP'li Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, Söke İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Gökhan Kurgan, oda başkanları, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte, sürücülere Söke Şoförler Odası Başkanlığı destekleriyle alınan alkol simülasyon gözlüğü taktırtılıp, trafiğe 1.50 promil ve 2.50 promil alkollü çıkıldığında yaşanan durum, davranışları ve aksaklıkları görsel olarak hissetmeleri ve refleks durumlarını görme fırsatı verildi. Etkinliğin başında konuşan Astsubay Başçavuş İbrahim Kılınç, "Trafiğe Alkollü Çıkma Hayatını Riske Atma Projesi ile sorumluluk alanımızda bulunan mahallelerde yaşayan sürücülere, alkolün sürücüler üzerindeki ve trafik kazalarının nedenlerini göstermek istedik. Projeyle aynı zamanda sürücülerin dikkatini uymaları gereken kurallara çekmeyi amaçladık. Alkol simülasyon gözlüğü ile de sürücülere, alkollü araç kullandıklarında nasıl davranışlarda bulunup, reflekslerde bulunduklarını uygulamalı olarak göstererek, bilinçlenmelerini sağlamakta projemizin bir hedefi" dedi.Simülasyon gözlüğü takarak, çizgide yürümeye çalışan CHP'li Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, "Çizgilerin hepsi çift görünüyor. Böyle yürümek çok zormuş. Bu kadarını tahmin etmiyordum" dedi. Sürücü Mustafa Polat da "Alkol simülasyon gözlüğüyle önümü göremedim. Çizgiler birbirine karıştı. Yoldaki topu göremedim. Bu arada bayağı kendimi kötü hissettim. Yürümemde bir denge bozukluğu oldu. Alkollü bir sürücü bu hale geliyorsa, kesinlikle bir kazaya sebebiyet verir. Televizyonlarda hep izliyoruz ama birad ilk kez bunu yaşayarak gördüm. kendimi kötü hissettim. Tüm sürücülerden hem kendi hem de başkalarının canlarını tehlikeye atmamaları için alkollü araç kullanmamalarını tavsiye ediyorum" dedi.Program sonrasında, jandarma tarafından şehitler anısına dualar okunup, lokma döktürülerek, yoldan geçenlere ve sürücüler dağıtıldı.