Aydın'da yolda yürüyen çocuğun üzerine metal parçanın düşme anı kamerada

Aydın'da annesiyle yolda yürüyen 5 yaşındaki çocuğun üzerine inşaattan metal parçanın düşmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

02 Şubat 2018, Cuma 15:20
Aydın'da yolda yürüyen çocuğun üzerine metal parçanın düşme anı kamerada
Aydın'ın Söke ilçesinde yolda yürürken inşaattan üzerine metal parça düşen çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenicami Mahallesi İstasyon Caddesi'nde annesiyle yürüyen N.İ.K'nin üzerine, önlerinden geçtikleri inşaattan metal parça düştü.

Söke Fehime Faik Kocagöz Hastanesine kaldırılan çocuğun burnundan yaralandığı ve tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.



Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, düşen metal parçayı fark eden bir işçinin anne ve çocuğa seslenişi, annenin son anda kızını çekmesi ve levhanın N.İ.K'nın yüzüne isabet etmesi yer alıyor. Kayıtlara, kadının çocuğunu kucağına alması ve N.İ.K'nin vatandaşların yardımıyla hastaneye götürülmesi de yansıyor.

Annenin olayla ilgili şikayette bulunduğu belirtildi.

AA


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