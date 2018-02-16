Aydın Doğan: Hiçbir ülke Türkiye'nin güvenlik mücadelesini hafife alamaz



‘KRİTİK BİR DÖNEM’

‘MÜCADELE BÜTÜNDÜR’



TÜRKİYE'NİN HAKLI MÜCADELESİNİ SAVUNAN YAYIN POLİTİKASI İZLİYORUZ

KURULA HUKUKÇU YENİ ÜYE



TOPLANTIYA KİMLER KATILDI?

İdil Janet Demiray

’ın başkanlığında dün İstanbul’da toplandı. Aydın Doğan “Amerika için DEAŞ ile mücadele bir başka terör örgütü ile işbirliğinin gerekçesi olmamalıdır” dediİstanbul Hilton’daki Doğan Yayın İlkeleri Kurulu’nda Aydın Doğan özetle şunları söyledi: “Türkiye kritik dönemden geçiyor. Kendi sınırlarımız içinde terör belasına ilave olarak Suriye’nin kuzeyinde sınırlarımız boyunca yerleşik hale gelen PYD, YPG terör örgütü de ülkemiz ve özellikle bölge halkımız için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Çok zor şartlarda devam eden Afrin operasyonu başarıyla sürüyor. Bu operasyon dış politikamız ve özellikle de Amerika ile münasebetlerimiz açısından da kritik gelişmelere yol açabilir.”Aydın Doğan konuşmasını şöyle sürdürdü: “Umarım ki; Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın bugün (dün) Türkiye’ye yapacağı ziyaret iki dost ve müttefik ülke arasında kaybolmuş gözüken güven duygusunu ve işbirliğini yeniden tesis eder. Amerika için DEAŞ ile mücadele bir başka terör örgütü ile işbirliğinin gerekçesi olmamalıdır. Terörle mücadele bir bütündür. Herkesin işbirliği yapması gerekir.”Doğan Yayın İlkeleri Kurulu Başkan Danışmanı, Emekli Büyükelçi Volkan Vural, şöyle dedi: “Mümkün olduğu kadar objektif şekilde ama ulusal çıkarlarımızı gözeten ve Türkiye’nin teröre karşı haklı mücadelesini savunan bir yayın politikası izliyoruz.”Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu Doğan Yayın İlkeleri Kurulu’nun yeni üyesi. Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu, medya hukuku alanında çalışmalar yapıyor.● Doğan Yayın İlkeleri Kurulu Başkanı Aydın Doğan● Başkan Danışmanı Volkan Vural● Prof. Dr. Feride Acar● Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu● Prof. Dr. Bülent Çaplı● Gazeteci Altan Öymen● Hürriyet Yayın Danışmanı Doğan Hızlan● Prof. Dr. Salih Tuğ● Bekir Ağırdır● Mustafa Denizli● Afitap Pusat (Doğan Yayın İlkeleri Kurulu Genel Sekreteri)● Rıfat Ababay (POSTA Genel Yayın Yönetmeni)● Fikret Bila (Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni)● Rıfat Akkaya (Doğan Haber Ajansı Murahhas Azası)● Süleyman Sarılar (Kanal D Haber Genel Yayın Yönetmeni)● Erdoğan Aktaş (CNN TÜRK Genel Müdürü)● Murat Yetkin (Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmeni)● Necil Ülgen (Fanatik Genel Yayın Yönetmeni)● Ercüment İşleyen (hürriyet.com.tr Yayın Yönetmeni)● Mehmet Coşkundeniz (posta.com.tr Yayın Yönetmeni)● Umut Alphan (cnnturk.com.tr Yayın Yönetmeni)