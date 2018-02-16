15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Aydın Doğan: Hiçbir ülke Türkiye'nin güvenlik mücadelesini hafife alamaz

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan dün İstanbul’da toplanan Doğan Yayın İlkeleri kurulu toplantısında şunları söyledi: “Terör örgütü PKK’nın yanı sıra DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere bu kadar çok terör tehdidiyle aynı anda mücadele eden başka bir ülke dünyada yok.”

Aydın Doğan: Hiçbir ülke Türkiye'nin güvenlik mücadelesini hafife alamaz
Doğan Yayın İlkeleri Kurulu Aydın Doğan’ın başkanlığında dün İstanbul’da toplandı. Aydın Doğan “Amerika için DEAŞ ile mücadele bir başka terör örgütü ile işbirliğinin gerekçesi olmamalıdır” dedi


‘KRİTİK BİR DÖNEM’


İstanbul Hilton’daki Doğan Yayın İlkeleri Kurulu’nda Aydın Doğan özetle şunları söyledi: “Türkiye kritik dönemden geçiyor. Kendi sınırlarımız içinde terör belasına ilave olarak Suriye’nin kuzeyinde sınırlarımız boyunca yerleşik hale gelen PYD, YPG terör örgütü de ülkemiz ve özellikle bölge halkımız için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Çok zor şartlarda devam eden Afrin operasyonu başarıyla sürüyor. Bu operasyon dış politikamız ve özellikle de Amerika ile münasebetlerimiz açısından da kritik gelişmelere yol açabilir.”


 

‘MÜCADELE BÜTÜNDÜR’


Aydın Doğan konuşmasını şöyle sürdürdü: “Umarım ki; Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın bugün (dün) Türkiye’ye yapacağı ziyaret iki dost ve müttefik ülke arasında kaybolmuş gözüken güven duygusunu ve işbirliğini yeniden tesis eder. Amerika için DEAŞ ile mücadele bir başka terör örgütü ile işbirliğinin gerekçesi olmamalıdır. Terörle mücadele bir bütündür. Herkesin işbirliği yapması gerekir.”


TÜRKİYE'NİN HAKLI MÜCADELESİNİ SAVUNAN YAYIN POLİTİKASI İZLİYORUZ


Doğan Yayın İlkeleri Kurulu Başkan Danışmanı, Emekli Büyükelçi Volkan Vural, şöyle dedi: “Mümkün olduğu kadar objektif şekilde ama ulusal çıkarlarımızı gözeten ve Türkiye’nin teröre karşı haklı mücadelesini savunan bir yayın politikası izliyoruz.”


 

KURULA HUKUKÇU YENİ ÜYE

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu Doğan Yayın İlkeleri Kurulu’nun yeni üyesi. Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu, medya hukuku alanında çalışmalar yapıyor.


TOPLANTIYA KİMLER KATILDI?


● Doğan Yayın İlkeleri Kurulu Başkanı Aydın Doğan

● Başkan Danışmanı Volkan Vural

● Prof. Dr. Feride Acar

● Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu

● Prof. Dr. Bülent Çaplı

● Gazeteci Altan Öymen

● Hürriyet Yayın Danışmanı Doğan Hızlan

● Prof. Dr. Salih Tuğ

● Bekir Ağırdır

● Mustafa Denizli

● Afitap Pusat (Doğan Yayın İlkeleri Kurulu Genel Sekreteri)

● Rıfat Ababay (POSTA Genel Yayın Yönetmeni)

● Fikret Bila (Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni)

● Rıfat Akkaya (Doğan Haber Ajansı Murahhas Azası)

● Süleyman Sarılar (Kanal D Haber Genel Yayın Yönetmeni)

● Erdoğan Aktaş (CNN TÜRK Genel Müdürü)

● Murat Yetkin (Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmeni)

● Necil Ülgen (Fanatik Genel Yayın Yönetmeni)

● Ercüment İşleyen (hürriyet.com.tr Yayın Yönetmeni)

● Mehmet Coşkundeniz (posta.com.tr Yayın Yönetmeni)

● Umut Alphan (cnnturk.com.tr Yayın Yönetmeni)


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Başbakan Yıldırım'dan terör yanlısı muhabire tokat gibi yanıt

Başbakan Yıldırım'dan terör yanlısı muhabire tokat gibi yanıt
Hastanedeki skandal olaya inceleme başlatıldı

Hastanedeki skandal olaya inceleme başlatıldı
Alışveriş merkezi yapılacaktı, Osmanlı'ya ait eserler bulundu

Alışveriş merkezi yapılacaktı, Osmanlı'ya ait eserler bulundu
Afrin’deki teröristten 'sivil kıyafet' itirafı

Afrin’deki teröristten 'sivil kıyafet' itirafı

Alperenlerden Mehmetçik için kan bağışı

Alperenlerden Mehmetçik için kan bağışı
NATO'dan Türkiye ve Yunanistan'a çağrı

NATO'dan Türkiye ve Yunanistan'a çağrı
Kadıköy eski İlçe Emniyet Müdürü’nün gözaltına alınmasıyla ilgili emniyetten açıklama

Kadıköy eski İlçe Emniyet Müdürü’nün gözaltına alınmasıyla ilgili emniyetten açıklama
İran'dan flaş IKBY hamlesi

İran'dan flaş IKBY hamlesi
15 Şubat Süper Loto sonuçları

15 Şubat Süper Loto sonuçları
Polis müdüründen HDP'li vekile: Burası muz cumhuriyeti değil

Polis müdüründen HDP'li vekile: Burası muz cumhuriyeti değil
Yasak falan dinlemediler

Yasak falan dinlemediler