15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

SON DAKİKA

Aydın Doğan Ödülü Arif Sağ'a verildi

Aydın Doğan Vakfı’nın kültür, sanat, edebiyat ve bilim alanlarında verdiği Aydın Doğan Ödülü’ne bu yıl Türk Halk Müziği sanatçısı Arif Sağ layık bulundu

19 Ocak 2018, Cuma 06:49
Aydın Doğan Ödülü Arif Sağ'a verildi
Aydın Doğan Vakfı’nın açıklamasında “Arif Sağ, Anadolu müziğini dünyaya tanıtmış ve eğitim çalışmalarıyla yeni kuşakların yetişmesini sağlamıştır” denildi.
 

ARİF SAĞ KİMDİR?


1945 Erzurum doğumlu olan Arif Sağ, 14 yaşına kadar burada âşıklık geleneğini öğrenip deyişler söylemeye başladı. İstanbul’a geldiğinde Aksaray Musiki Cemiyeti‘nde Nida Tüfekçi’nin öğrencisi oldu. 1963’te ilk plağı ‘Gafil Gezme Şaşkın Bir Gün Ölürsün’ü çıkardı. 1965’te bağlama sanatçısı olarak İstanbul Radyosu kadrosuna katıldı. Arif Sağ, o yıllarda başlayıp yaklaşık 20 yıl süren ‘45’lik plak dönemi’nin en ünlü adlarından biri oldu. Bu süreçte 50’ye yakın plak, 200’ün üzerinde beste yaptı. 1975’te kurulan ‘İstanbul Devlet Türk Müziği Konservatuvarı’na öğretim üyesi olarak giren Arif Sağ, bu yıllarda halk müziği ve bağlama konusundaki akademik çalışmalarına başladı. Milletvekili seçilen ilk halk müziği sanatçısı oldu ve 1987-1991 tarihleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde milletvekili olarak görev yaptı.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Şehit kızı Ahsen'e baba mirası

Şehit kızı Ahsen'e baba mirası
Trabzon Havalimanı uçuşlara yeniden açıldı

Trabzon Havalimanı uçuşlara yeniden açıldı
Son dakika... Türkiye genelinde kar yağışı ulaşımı etkiledi (İstanbul'a kar ne zaman yağacak?)

Son dakika... Türkiye genelinde kar yağışı ulaşımı etkiledi (İstanbul'a kar ne zaman yağacak?)
PYD/PKK Afrin'den Türkiye sınırındaki Azez'e saldırdı

PYD/PKK Afrin'den Türkiye sınırındaki Azez'e saldırdı
Azez'de hareketli dakikalar yaşanıyor: Canlı bomba kendini patlattı

Azez'de hareketli dakikalar yaşanıyor: Canlı bomba kendini patlattı
İstifa eden başkan tekrar görevlendirildi

İstifa eden başkan tekrar görevlendirildi
OHAL kararı Resmi Gazete'de yayınlandı

OHAL kararı Resmi Gazete'de yayınlandı
Kayseri’de kar çilesi

Kayseri’de kar çilesi

İzmir’de fırtına 15 tekneyi batırdı

İzmir’de fırtına 15 tekneyi batırdı
Hakan Atilla davasında yargıç Berman'dan sürpriz talep

Hakan Atilla davasında yargıç Berman'dan sürpriz talep
Ürdün duyurdu: İsrail resmen özür diledi

Ürdün duyurdu: İsrail resmen özür diledi