Aydın E Tipi Cezaevi'nde görevli Dr. Yunus Emre Baba bir mahkumun bıçaklı saldırısına uğradı. Sağlık Bakanlığı, saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Konuyla ilgili olarak şu açıklama yapıldı:

"Bugün (01.08.2018), 14.45 sularında Aydın Efeler İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Dr. Yunus Emre Baba, Aydın E Tipi Cezaevinde sevk isteyen ve muayeneyi kabul etmeyen bir mahkum tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştır.

"EN AĞIRŞEKİLDE CEZALANDIRILACAK"

Hemen ameliyata alınan doktorumuzun takip ve tedavisi devam etmektedir. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Saldırganın en ağır şekilde cezalandırılması için hukuki süreç yakından takip edilmektedir. Sağlık Bakanlığı olarak, hangi gerekçe ile olursa olsun çalışanlarımıza yönelik şiddetin her türünü kınıyoruz. İnsan sağlığı için kutsal bir görev ifa eden sağlık çalışanlarımıza şiddet asla kabul edilemez. Saldırıya uğrayan doktorumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz."

SALDIRI SONRASI FİRAR ETTİ

Aydın’ın Efeler ilçesinde, Aydın E Tipi Açık Cezaevi’nde bir doktora bıçaklı saldırıda bulunan hükümlünün firar ettiği kaydedildi.

Cezaevi yetkililerinden alınan bilgiye göre, sevk isteyen ve muayeneyi kabul etmeyen hükümlü E.A, cezaevinde görev yapan Efeler İlçe Sağlık Müdürlüğü doktorlarından Yunus Emre Baba’ya bıçakla saldırdıktan sonra firar etti.

Hükümlünün tehdit, gasp ve özel hayatın gizliliği gibi suçlamalardan 4 yıl 11 ay 15 gün cezasının bulunduğu öğrenildi.

Olaydan sonra firar eden hükümlünün yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Sağlık Bakanlığı, bugün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada, "Sağlık Bakanlığı olarak hangi gerekçe ile olursa olsun çalışanlarımıza yönelik şiddetin her türünü kınıyoruz. İnsan sağlığı için kutsal

bir görev ifa eden sağlık çalışanlarımıza şiddet asla kabul edilemez. Saldırıya uğrayan doktorumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.