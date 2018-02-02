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Aydın merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu

Aydın merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve emniyetteki yapılanmasına ilişkin operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.

Aydın merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Aydın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Aydın merkezli olmak üzere Ankara, Adana, İstanbul, Manisa, Denizli, Van, Şırnak, İzmir, Antalya ve Balıkesir’de eş zamanlı operasyon düzenlendi.
         
Operasyonda 3 muvazzaf asker, askeri okullardan ihraç edilen 5 eski öğrenci, 2 mahrem imam, 9 polis ile meslekten ihraç edilen 4 polis gözaltına alındı.
         
Adreslerdeki aramalarda şüphelilere ait dijital materyallere el konuldu.
         
Zanlıların bir bölümünün Aydın İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildiği öğrenildi.

AA


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