Efeler Ortaokulu'nda 4 yıldır müdür olarak görev yapan, evli, 2 çocuk babası Ömer Ali Serban, geçen ay karın ağrısı şikayeti ile Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Burada Serban'a lenf kanseri teşhisi konulup, tedavisine başlandı.

Tedavisine evinde devam edilen Ömer Ali Serban'ın geçen 13 Mayıs'ta durumu ağırlaştı. Bunun üzerine Serban, ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürülüp, yoğun bakıma alındı. Ancak Ömer Ali Serban, doktorların müdahalesine rağmen bu sabah, kalp yetmezliğinden yaşamını yitirdi. Serban'ın ölümü eşi, çocukları, öğretmen arkadaşları, öğrencileri ve sevenlerini yasa boğdu.

Ömer Ali Serban için öğle görev yaptığı Efeler Ortaokulu'nda cenaze töreni düzenlendi. Serban'ın cenazesi okul bahçesine getirildiğinde öğretmenler, öğrenciler ve müdürün yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Dua edilip, hellallik alınmasının ardından Ömer Ali Serban'ın cenazesi, Yavuz Sultan Selim Camii'ne götürüldü. Burada öğle kılınacak namazın ardından Serban'ın cenazesinin Kemer Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.