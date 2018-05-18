Hakan Kutucu'nun (44) kullandığı 09 AAF 294 plakalı motosiklet, Sarıkemer Mahallesi mevkisinde aynı yönde seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 42 TN 248 plakalı kamyona çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Söke Fehime-Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan Kutucu müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hakan Kutucu'nun, Didim'de güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ve motosiklet tutkunu olarak tanındığı belirtildi.

AA