Aydınlı genç futbolcu Hasan Gündem Galatasaray'da

Erdinç Şahin

Aydın'da geçen sezon profesyonel yapılan ve bu sezon başında 3 maçta forma giyen genç futbolcu, Sarı-Kırmızılıların altyapısında görev yapacak.izleme ekibinin altyapı maçlarında takip edip beğendiğiresmi imzayı ocak ayında ara transfer dönemi başlayınca atacak.