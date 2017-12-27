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Aydınlı genç futbolcu Hasan Gündem Galatasaray'da

TFF 3. Lig 3. Grup temsilcisi Aydınspor 1923'ten Galatasaray'ın altyapısına transfer olan 16 yaşındaki forvet Hasan Gündem, yeni takımıyla İstanbul'da ilk antrenmana çıktı.
 

Aydınlı genç futbolcu Hasan Gündem Galatasaray'da
Aydın'da geçen sezon profesyonel yapılan ve bu sezon başında 3 maçta forma giyen genç futbolcu, Sarı-Kırmızılıların altyapısında görev yapacak.

Galatasaray'ın izleme ekibinin altyapı maçlarında takip edip beğendiği Hasan, resmi imzayı ocak ayında ara transfer dönemi başlayınca atacak.
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