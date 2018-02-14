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Aydınlı kadının Ege şivesiyle çektiği 14 Şubat Sevgililer Günü mesajı kırdı geçirdi

İzmir'de yaşayan evli ve 1 çocuk annesi Fatma Dursun Özcan'ın (29), yüz efekti kullanarak Ege şivesiyle çektiği 14 Şubat Sevgililer Günü temalı kısa video, sosyal medyada beğeni topladı, kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı

14 Şubat 2018, Çarşamba 11:54
Aydınlı kadının Ege şivesiyle çektiği 14 Şubat Sevgililer Günü mesajı kırdı geçirdi
İzmir'in Menemen ilçesinde yaşayan evli ve bir çocuk annesi Fatma Dursun Özcan, büyükannesinden öğrendiği Ege şivesiyle 14 Şubat Sevgiler Günü için ilgili efekt kullanarak 1 dakikalık kısa bir video çekti ve bunu WhatsApp'tan aile bireyleriyle paylaştı. Aile bireyleri arasında çok beğenilen videoyu, sosyal medya hesaplarından da paylaşan Özcan, kısa zamanda yüzlerce kişi tarafından beğenildi ve paylaşımlarla hızla yayıldı.
 

10 MİLYONUN ÜZERİNDE KİŞİ İZLEDİ


Aslen Aydınlı olan Özcan, Youtube kanalı ve Instagram'da hesap açarak videoyu buralara da koydu. Sosyal medyada videoyu, 10 milyonun üzerinde kişi izledi.




Yerel bir radyoda program yaparken tanıştığı güvenlik görevlisi eşiyle evlendikten sonra ev kadını olan Özcan, "Android telefonda bir efekt programı görünce dayanamadım. Önce anneannemi sonra da rahmetli büyük annemi taklit edip ailemle paylaştım. Onların çok eğlendiğini görünce içimden millete sarmak geldi. Kocama, akrabalarıma falan derken ortaya Fatma Teyze çıktı. Sosyal medyada bu videonun bu kadar paylaşılacağını hiç düşünmemiştim. Bu yüzden de videom benden habersiz WhatsApp grupları üzerinden dağılıp, gitti. Çok fazla mesaj ve telefon aldım. Herkes kahkahalarla beni arıyor. İnsanlar internette beni arıyorlarmış ama bulamıyorlarmış. Bulanlar da hep iyi dileklerde bulunuyorlar. Ben de Aydınlı ve tüm Egeli hemşerilerimden destek bekliyorum" dedi.


GÜLDÜREN PAYLAŞIM


Fatma Dursun Özcan'ın sosyal medyada yaptığı, beğeni toplayan paylaşımı ise şöyle: "Kocacım dedim. 14 Şubat var önümüzde dedim. Güzel bişey edelim dedim. Ne etcez dedi. Biz sevgilimiz gari dedi. Hep sevgililer mi kutlayacak dedim. Sen beni sevmiyon mu gari dedim. Seviyom dedi. Ne edelim o zaman bişey etmek lazım dedim. Yemeğe çıkarız dedi. Öyle güzel yerlere gideriz değil mi dedim. Alsancak, Karşıyaka taraflarına götürün mü dedim. O kadar değil canım dedi. Kokoreç yimeğe gideriz dedi. Zaten bi kere b.k yediydim ben bununla evlenirken, bana bi daha b.k yedircek bu adam."

 


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