Fenerbahçe yönetimi, yeni transferi Andre Ayew için yaptığı pazarlıklar sonrası kiralama fiyatını istediği noktaya çekti. İlk görüşmelerde 3.5 milyon eurodan başlayan pazarlıklarda Sarı-Lacivertliler 800 bin euro ile kapıyı açtı. Uzun süren görüşmelerin ardından hem Ayew’in ısrarı, hem de transfer döneminin kısalmaya başlamasıyla birlikte maliyeti uygun hale geldi, 1.2 milyon euroda sonlandı.

Swensea’nin en çok maaş alan futbolcusu olan Ayew, yeni sezonda Sarı-Lacivertli takımdan da aynı ücreti alacak. İngiliz kulübünün mücadele edeceği bir alt ligdeki kriterler gereği futbolcunun maaşı sorun oluyordu.

Ganalı futbolcu, Cocu’nun sistemine son derece uygun. Hücumun her bölgesinde oynayan Ayew ilk etapta ileri uçta düşünülüyor. Sol kanatta Aatıf, Valbuena, sağ kanatta Dirar, Alper, Barış gibi isimlerin olduğu yerde golcü noktasında sıkıntı yaşanıyor. Takımda bu bölgede forma giyebilecek tek isim Soldado’ydu. Onun da tedavisi sürüyor.

Sarı-lacivertli takımda Janssen’in transferi ise son çare olarak düşünülüyor. Teknik Direktör Cocu, oyun yapısına daha uygun isimler üzerinde duruyor. Ancak bunlardan istenen sonuç alınamazsa Jannsen’in transferi değerlendirilecek.

(Milliyet)