Fenerbahçe’nin Swansea’den bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Andre Ayew’in, Türkiye’den iki isimle temas kurduğu öğrenildi. Sarı-Lacivertlilerin teklifi üzerine aynı zamanda eski takım arkadaşı olan Fenerbahçeli Mathieu Valbuena’yı arayan deneyimli futbolcunun, takım ve kulüple ilgili bilgiler aldığı belirlendi.

GOMİS FLORYA'YA ÇAĞIRDI

Ganalı futbolcunun görüştüğü bir diğer isim ise Galatasaray forveti Bafetimbi Gomis oldu. Fransız forvetten de Türkiye’deki futbol ortamına dair bilgiler edinen Ayew, İstanbul’daki yaşantı ve koşullarla ilgili de bilgi sahibi oldu. Valbuena ile Marsilya’da uzun süre birlikte oynayan Ayew, Gomis ile de Swansea’de forma giymişti. Gomis'ten de bugün Ayew'le ilgili bir paylaşım geldi.

Bafetimbi Gomis'ten Andre Ayew'e mesaj: Dünyanın en güzel ülkelerinden birine hoş geldin Andre Ayew! Yanlış yere gitme. Florya'da buluşalım. Burada daha az trafik var.

Andre Ayew’in, kendisi gibi Gana Milli Takımı’nın önemli isimlerinden olan ve Kayserispor forması giyen Asamoah Gyan ile ise bir görüşme yapmadığı öğrenildi.