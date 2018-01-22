Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Ayhan Akman'dan Arda Turan açıklaması

Galatasaray'ın eski antrenörü Ayhan Akman, Arda Turan hakkında flaş bir açıklama yaptı

Ayhan Akman'dan Arda Turan açıklaması
Galatasaray'da eski teknik direktör Igor Tudor'un yardımcı antrenörlüğünü yapan Ayhan Akman önemli açıklamalar yaptı.

TRT Spor'a konuşan Akman şu ifadeleri kullandı:

"Biz Arda Turan'ı istedik. Ben de bana sorulduğunda Arda'nın ne kadar iyi futbolcu olduğunu anlattım, birlikte de oynadım. Adamlığına, kişiliğine de inandığım için ben her zaman bu transferde pozitiftim. Ama başkanımız böyle bir karar verdi."


'ÇALIŞMADIĞIM DÖNEMİN PARASINI GALATASARAY'DAN ALMAM


"Bana devam etme teklifi gelmedi, Fatih Hoca ekibini kurdu zaten. Ben teklifleri bekliyorum. Teknik direktörlüğe devam etmek istiyorum. Sezon sonuna kadar alacaklarımızı teklif ettiler bize. Ben de kabul etmedim bunu, çalışmadığım dönemin parasını Galatasaray'dan almam."
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Eskişehirspor, Erkan Zengin ile yollarını ayırdı

Eskişehirspor, Erkan Zengin ile yollarını ayırdı
Beşiktaş'ta Vagner Love sesleri

Beşiktaş'ta Vagner Love sesleri
Yeni Malatyaspor'da Doria iddiası

Yeni Malatyaspor'da Doria iddiası

Kayserispor - Galatasaray (Canlı anlatım)

Kayserispor - Galatasaray (Canlı anlatım)
FANATİK’te yeni bir dönem başladı

FANATİK’te yeni bir dönem başladı
Galatasaray, Andre Ayew'in peşinde

Galatasaray, Andre Ayew'in peşinde
Hyeon Chung kimdir? Tenis dünyasının yeni starı

Hyeon Chung kimdir? Tenis dünyasının yeni starı
Erkan Zengin, Eskişehirspor'dan ayrıldı

Erkan Zengin, Eskişehirspor'dan ayrıldı
Athletic Bilbao’dan Kepa Arrizabalaga’ya yeni sözleşme

Athletic Bilbao’dan Kepa Arrizabalaga’ya yeni sözleşme
Kayserispor - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Kayserispor - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Eskişehir’de taraftar isyan etti!

Eskişehir’de taraftar isyan etti!