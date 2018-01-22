Ayhan Akman'dan Arda Turan açıklaması



'ÇALIŞMADIĞIM DÖNEMİN PARASINI GALATASARAY'DAN ALMAM

Haber Merkezi

Galatasaray'da eski teknik direktör Igor Tudor'un yardımcı antrenörlüğünü yapan Ayhan Akman önemli açıklamalar yaptı."Biz Arda Turan'ı istedik. Ben de bana sorulduğunda Arda'nın ne kadar iyi futbolcu olduğunu anlattım, birlikte de oynadım. Adamlığına, kişiliğine de inandığım için ben her zaman bu transferde pozitiftim. Ama başkanımız böyle bir karar verdi.""Bana devam etme teklifi gelmedi, Fatih Hoca ekibini kurdu zaten. Ben teklifleri bekliyorum. Teknik direktörlüğe devam etmek istiyorum. Sezon sonuna kadar alacaklarımızı teklif ettiler bize. Ben de kabul etmedim bunu, çalışmadığım dönemin parasını Galatasaray'dan almam."