Ayıların saldırısından nacak sayesinde kurtuldu!

İstanbul'da yaşayan ve tatilini geçirmek için Sivas Koyulhisar'a bağlı Sugözü Köyü'ne Ahmet Temel'e (63), iki gün önce köyün tepesinde bayrağı değiştirdikten sonra evine dönerken ayılar saldırdı.

Kendisine saldıran ilk ayıyı elindeki nacakla yaralayan Ahmet Temel, arkasından gelen ayıyı fark etmedi. Dakikalarca boğuştuğu ve sağ kolunu yaraladığı ayıdan da nacakla (odun baltası) kurtulan Ahmet Temel, güçlükle de olsa evine dönmeyi başardı.

Koyulhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Temel, burada yapılan müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Burada ameliyat edilen Ahmet Temel'in sağ kolu alçıya alındı.

'SAĞLIK DURUMU GAYET İYİ'

Ameliyatı gerçekleştiren Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Uzman Doktor Özhan Pazarcı, hastanın çok şanslı olduğunu, ayının ısırdığı bölgedeki önemli damar ve sinirlerin zarar görmediğini belirtti.

Hastanın ön kol kemiğinde parçalı kırık ve yumuşak dokusunda parçalanmalar olduğunu dile getiren Özhan Pazarcı, "Yara bakımını yaptıktan sonra önümüzdeki günlerde hastamızı tekrar ameliyata alacağız. Şu anda her şey yolunda gidiyor. Kolunu kurtardık. Hastamızın sağlık durumu gayet iyi." dedi.

'BİRİ ÜSTÜME ZIPLADI, DİĞERİ KOLUMU ISIRDI'

Tepedeki Türk bayrağını değişip köye dönerken bir bağırtı duyduğunu anlatan Ahmet Temel şöyle konuştu: "Önce alarm sandım ama sonra ayı olduğunu fark ettim. Ayılardan biri önce önüme çıkarak üstüme zıpladı. Onunla boğuştuk, ben elimdeki nacağı vurmaya çalıştıkça o kaçtı. Sonra nacağı kafasının üstüne vurunca kulağı kesildi ve ayı kaçtı. İki taneymiş, göremedim. O gelince koluma saldırdı. Ona da vurmaya çalıştım ama yaralayamadım. Sonra o da kaçtı. Koluma baktım ki kolumdan kan akıyor, o vaziyette eve geldim."



