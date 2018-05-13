Ayırmaya çalıştığı kavgada hayatını kaybetti

Daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen Serhat P. ile ismi henüz öğrenilemeyen kişi arasında Gümüşova ilçesi Yıldıztepe köyünde, cenaze mevlidinde tartışma çıktı.

İMAMA ATEŞ ETTİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Serhat P, av tüfeği ile ateş etti. Bu sırada tarafları ayırmaya çalışan Ardıçdibi Köyü Camisi imamı Salih Gönül yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Gönül’ü Cumayeri Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

POLİS KAÇAN ZANLIYI ARIYOR

Gönül, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri, Serhat P’nin yakalanması için çalışması başlattı.