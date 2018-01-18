Aykut Demir dua etti, Başakşehir’den çeyrek finali kaptı!

Erdinç Şahin

ekiplerindenilk maçta evinde 3-1 mağlup ettiğerövanşta 2-1 mağlup olmasına rağmen çeyrek finale yükselen taraf oldu.51 yıllık tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselen Giresunspor’un tek golü uzun süredir uzattığı sakalları ve imajıyla gündem yaratan Aykut Demir’den geldi. Maçtan önce dua ederken ekranlara gelen milli futbolcu attığı tek golle çeyrek final biletini aldı.25.dakikada kornerden gelen topu şık bir kafa vuruşuyla ağlara yollayan ve Başakşehir’in direncini kıran Aykut Demir, takımının tarihi başarısına imza atmış oldu. Maçtan sonra sosyal medyanın da gündemine oturan Aykut, çeyrek final biletini kazanmalarının ardından büyük bir sevinç yaşadı.takımında başlayan 29 yaşındaki futbolcu,formaları giydi. Deneyimli savunma oyuncusu 1 kez de Türkiye Milli Takım formasını giydi.