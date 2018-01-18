Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

SON DAKİKA

Aykut Demir dua etti, Başakşehir’den çeyrek finali kaptı!

Başakşehir, deplasmanda 3-1 yenildiği Giresunspor'u sahasında 2-1 yenmesine rağmen Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti. Süper Lig'in liderini kupadan eleyen tek gol ise maçtan önce dua eden Aykut Demir'den geldi.

Aykut Demir dua etti, Başakşehir’den çeyrek finali kaptı!
TFF 1.Lig ekiplerinden Akıp Çorap Giresunspor Ziraat Türkiye Kupası’nda ilk maçta evinde 3-1 mağlup ettiğe Başakşehir’e rövanşta 2-1 mağlup olmasına rağmen çeyrek finale yükselen taraf oldu.

51 yıllık tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselen Giresunspor’un tek golü uzun süredir uzattığı sakalları ve imajıyla gündem yaratan Aykut Demir’den geldi. Maçtan önce dua ederken ekranlara gelen milli futbolcu attığı tek golle çeyrek final biletini aldı.



25.dakikada kornerden gelen topu şık bir kafa vuruşuyla ağlara yollayan ve Başakşehir’in direncini kıran Aykut Demir, takımının tarihi başarısına imza atmış oldu. Maçtan sonra sosyal medyanın da gündemine oturan Aykut, çeyrek final biletini kazanmalarının ardından büyük bir sevinç yaşadı.



Futbola Hollanda’nın NAC Breda takımında başlayan 29 yaşındaki futbolcu, Türkiye‘de Gençlerbirliği, Trabzonspor ve Osmanlıspor formaları giydi. Deneyimli savunma oyuncusu 1 kez de Türkiye Milli Takım formasını giydi.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Burak Yılmaz Beşiktaş'a önerildi!

Burak Yılmaz Beşiktaş'a önerildi!
Tugay Kerimoğlu boşandığı eşini sosyal medyadan sildi...

Tugay Kerimoğlu boşandığı eşini sosyal medyadan sildi...
Arda Turan için olay pankart

Arda Turan için olay pankart
Futbol tuttuğu takımın fanatiği olan modellerle güzel

Futbol tuttuğu takımın fanatiği olan modellerle güzel
Marouane Fellaini Rus Playboy Victoria Bonya ile görüntülendi

Marouane Fellaini Rus Playboy Victoria Bonya ile görüntülendi
Darüşşafaka - ALBA Berlin (Maç özeti)

Darüşşafaka - ALBA Berlin (Maç özeti)
CSKA Moskova - Anadolu Efes (Maç özeti)

CSKA Moskova - Anadolu Efes (Maç özeti)
Türkiye Avrupa futbolunun en borçlu üçüncü ülkesi 

Türkiye Avrupa futbolunun en borçlu üçüncü ülkesi 
Osmanlıspor - Beşiktaş (Maç özeti)

Osmanlıspor - Beşiktaş (Maç özeti)
Medipol Başakşehir - Giresunspor (Maç özeti)

Medipol Başakşehir - Giresunspor (Maç özeti)
Everton Walcott'la anlaştı

Everton Walcott'la anlaştı