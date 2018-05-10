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Aykut Kocaman: Akhisar'ı kutluyorum

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yakaladıkları fırsatları değerlendiremediklerini ve kendilerine çok yakın olan bir kupayı ellerinden kaçırdığını söyledi

Aykut Kocaman: Akhisar'ı kutluyorum
Aykut Kocaman yayıncı kuruluşa şu açıklamayı yaptı:

40'a yakın çok etkili ortalar, 20'ye yakın şut. 8-10 net pozisyon... Rakip kaleye az geldi. Kazananı her zaman kutlamak lazım. Başta teknik direktörleri olmak üzere Akhisar'ı kutluyorum.


'CÜNEYT ÇAKIR'I KUTLUYORUM'


Cüneyt Çakır'ı da kutluyorum. Kısmi hatalar yaptı, bu hataların bir kısmı bizim aleyhimizeydi. Benim gördüğüm kadarıyla maçtaki duruşu iyiydi. Sezonun en kuvvetli başlangıçlarından birini yaptık, 3-0, 4-0 öne geçebilirdik.

Akhisar bizim dönem toplarımızı orta sahadan alınca kontrol onlara geçti. Golü yedikten sonra tekrar üstlerine gittik ancak çok üretken değildik.

Maçın başında Fernandao'nun attığı golle önemli bir avantaj yakalamıştık. İlk gelen topta Giuliano'ya çok net faul vardı sonra direğe çarpıp top auta gitti. 2-1'den sonra artık vakit geçirmeye çalışan bir rakip...

O andan sonra üçüncü golü yemeyi başardık. Çok üzgünüm bunu belirteyim. Kupaya çok yakındık ama futbolun kaidesi bu. Atacaksın...


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