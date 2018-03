Aykut Kocaman: Beşiktaş'ın stadında taç hırsızlığı oldu

'CİDDİ AVANTAJ YİTİRDİK'

'BEŞİKTAŞ MAÇINDA TAÇ HIRSIZLIĞI OLDU'

VOLKAN'A SERT ELEŞTİRİ

'BÖYLE BİR SEZON GÖRÜLMEYECEK'

Fenerbahçe-Akhisarspor maçı özeti

Kadıköy’de 'Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon' sesleri

Mehmet Nuri Turan

"Kaleye ilk gelen top yine gol oldu. Hiç sekmiyor bu sene. Golden sonra biraz toparladık, çabaladık ama ikinci atakta yine golü yedik ve rakibin güveni arttı. Çevirmek kolay değildi. İkinci yarı çabayla 2-1'i yakaladık daha santra yaptıktan 1 dakika geçmeden yine ilk top yine gol. Ben bunları söylemekten bıktım. Anlatacak bir şey yok. Maçın kontrolünü kaybetmek istemiyorduk, kaybettik. Birinci ve ikinci sıradaki takımla puan farkı 2 maça çıktı. Şu an ligde kontrolü kaybettik. Çok ciddi avantaj yitirdik puan ve moral açısından. Ciddi bir yaralanmaya yol açtı bu maç."Aykut Kocaman, maçın hakemi Arda Kardeşler'in deplasman takımlarının isteyeceği bir hakem olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:"Burada maç kazanmak çok kolay. Fenerbahçe her zaman kazanması gereken bir takım, bunu inkar etmiyorum. Öbür taraftan da Arda Kardeşler bakıldığında kritik hatalar yaptı. Harika bir deplasman hakemi gibiydi. Hiçbir şekilde bizim son iki Beşiktaş deplasmanındaki hakemler gibi değildi. Ligdeki maçta Cüneyt Çakır, ilk yarıda 8 faulün 2'sinde bizim atağımızı kesti, 6'sında tamamen seyirci baskısıyla ceza sahamıza giren fauller verdi. Kupa maçında Fırat Aydınus... Hayatımda, yaşadığım ender sahnelerden birini gördüm. Beşiktaş'ın stadında taç hırsızlığı oldu. Ben bugüne kadar böyle bir şey görmemiştim. Taç bizimdi. Taçı Beşiktaşlı futbolcu hızlı attı ve hakem oyunu durduramadı. O uğultu nedeniyle hakem bunu tersine çeviremedi. Taç hırsızlığı oldu. Hakemi bugün çok takdir ediyorum, iyi maç yönetti. Dimdik durdu. Keşke oralarda da o tecrübeli hakemler dimdik durabilseydi."Net penaltılarının verilmediğini savunan Kocaman, "Hakemin de gözünün önünde. Seyredince görecek. 'Baskı altında da olsam vermem' diye gözüktü." dedi.Aykut Kocaman, geçen hafta içi Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş maçında kırmızı kart gören Volkan Demirel'i sert bir dille eleştirdi.Bu sezon davranış hatalarından çok fazla kart gördüklerini de aktaran Kocaman, sözlerini şöyle sürdürdü:"(Volkan'ın kırmızı kartı) Anlaşılır ve affedilir değil. Bunu gerçekten anlayabilmek mümkün değil. Volkan'ın maç içinde yaptıklarını anlamak hakikaten çok zor. Alper'in kartını da her ne kadar kabul etmesem de bir yere kadar anlık olduğu için anlarım. Fırat Aydınus'un maç boyunca bizim lehimize verdiği tek olumlu karar Volkan'ı daha evvel atmamasıydı. Benim futbol hayatım kadar Fenerbahçe'de oynamış bir insanın bu yaptığını hiçbir şekilde anlamlandıramıyorum. Çok yazık. Anlık, refleks olan hataları kabul edebilirim. Kaptan Volkan'ınki pek anlık bir hataya benzemiyor."Kocaman, artık maç kaybetmemeleri gerektiğini anlatarak, "Artık maç kazanmalıyız. Başka da şansımız yok. Rakiplerimizde de kayıp olması lazım. Tam değişiklik yapacağımız anda 3. golü yedik. Bu tip sıkıntılı durumlarda bir şeyler söylemek kolay değil. Halim psikolojim şuydu, bu kadar mı olur? Bu sezona damga vuran, bizim adımıza bu kadar mı olur diye düşündüm. Artık biraz da da seyretmeye karar verdim o andan itibaren. Bu kadar mı olur dedikçe oluyor. Enteresan bir sezon yaşıyoruz." diye konuştu.Kupa maçından sonra sadece 2 gün dinlenmelerinin bu maça etki ettiğini aktaran Kocaman, "Bir takım sıkıntılar içindeyiz. Taraftarın sezon başından beri takıma bir şekilde kırgınlığı var, bu gerçek. Taraftarın takıma destek vermek için çabası olduğunu hiçbir zaman inkar etmedim. Bunu kendimize biçiyorum. Bu sezonki bir sezon bir daha yaşanmayacak. Burada olsam da olmasam da böyle bir sezon görülmeyecek. 10-12 civarında ilk toplarının gol olduğu bir sezon bir daha olmayacak." diyerek sözlerini tamamladı.