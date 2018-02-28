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Aykut Kocaman, Beşiktaş maçı sonrası ondan rahatsız!

Fenerbahçe'de Teknik Direktörü Aykut Kocaman, tampon tampona giden şampiyonluk yarışında ikili averajı Beşiktaş’a kaptırmalarından çok rahatsız.

Aykut Kocaman, Beşiktaş maçı sonrası ondan rahatsız!
Öğrencileriyle yaptığı sohbette büyük bir fırsat teptiklerini belirten Fenerbahçe'nin hocası Aykut Kocaman, aldıkları 3-1’lik mağlubiyetin sezon sonunda canlarını yakmasından çekindiğini söyledi. Kocaman, 2010-11 sezonunda averajla şampiyon olduklarını da hatırlatırken, şu ifadeleri kullandı:
 
Beşiktaş'a 2. yarı bizden daha etkiliydi. Bunu kabul ediyorum ama kırılma anlarını değerlendirebilseydik ortaya farklı bir senaryo çıkardı. Uzatmada yediğimiz o gol hiç olmadı. Şunu da belirtmeliyim ki golden önce faul vardı. Ayrıca golü atan Quaresma’nın daha uzatmalar başlamadan Valbuena’ya yaptığı sert faulden dolayı kırmızı görüp oyundan atılması lazımdı.
 

‘HİÇ KİMSE ANLAMIYOR’

 
Şimdi kimse anlamıyor ama büyük bir avantajı kaptırmış olduk. Bu senaryo lig sonunda umarım karşımıza kötü şekilde çıkmaz. Şimdi onlardan daha fazla puan toplamamız lazım. Başakşehir’e karşı ikili averajda öndeyiz. Kıran kırana sürecek bu yarışta G.Saray’a karşı üstünlüğü almamız da muhtemel. Kendi evimizdeki maçta rakibimizi mutlaka yenmeliyiz.”

Şampiy10


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