Aykut Kocaman, Beşiktaş maçı sonrası ondan rahatsız!

‘HİÇ KİMSE ANLAMIYOR’

Erdinç Şahin

Öğrencileriyle yaptığı sohbette büyük bir fırsat teptiklerini belirten'nin hocası, aldıkları 3-1’lik mağlubiyetin sezon sonunda canlarını yakmasından çekindiğini söyledi. Kocaman, 2010-11 sezonunda averajla şampiyon olduklarını da hatırlatırken, şu ifadeleri kullandı:'a 2. yarı bizden daha etkiliydi. Bunu kabul ediyorum ama kırılma anlarını değerlendirebilseydik ortaya farklı bir senaryo çıkardı. Uzatmada yediğimiz o gol hiç olmadı. Şunu da belirtmeliyim ki golden önce faul vardı. Ayrıca golü atan Quaresma’nın daha uzatmalar başlamadan Valbuena’ya yaptığı sert faulden dolayı kırmızı görüp oyundan atılması lazımdı.Şimdi kimse anlamıyor ama büyük bir avantajı kaptırmış olduk. Bu senaryo lig sonunda umarım karşımıza kötü şekilde çıkmaz. Şimdi onlardan daha fazla puan toplamamız lazım. Başakşehir’e karşı ikili averajda öndeyiz. Kıran kırana sürecek bu yarışta G.Saray’a karşı üstünlüğü almamız da muhtemel. Kendi evimizdeki maçta rakibimizi mutlaka yenmeliyiz.”