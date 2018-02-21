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Aykut Kocaman'dan Beşiktaş derbisi sürprizi!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş derbisinin kadrosunu şekillendirmeye başlarken sürpriz bir karar aldı!

Aykut Kocaman'dan Beşiktaş derbisi sürprizi!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, ilk 11'de istikrarlı bir şekilde oynatmadığı Mathieu Valbuena'ya Aytemiz Alanyaspor maçında görev vermişti. Beşiktaş maçında farklı bir oyun tarzıyla sahaya çıkmayı düşünen Kocaman, bu mücadelede önemli tercihler yaptı...

Beşiktaş’ın kanatlarda etkili olduğunu belirten Kocaman, Hasan Ali’nin yokluğunda sol kanatta defansif yönü daha kuvvetli olan Aatıf’a görev verecek. Karşılaşmanın gidişatı ve skora göre Mathieu Valbuena, ilerleyen dakikalarda sahaya sürülebilir.
 

VALBUENA HAMLE OYUNCUSU OLACAK


Fenerbahçe’nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena, Beşiktaş derbisinde yedek bekleyecek. Spor Toto Süper Lig’de son oynanan Gençlerbirliği ve Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarına ilk 11’de başlayan Valbuena, Siyah Beyazlılara karşı ‘hamle oyuncusu’ olarak kullanılacak.

Teknik direktör Aykut Kocaman’ın, tecrübeli kanat oyuncusunu maçın skoruna göre ilerleyen dakikalarda sahaya sürmeyi planladığı belirtildi. Beşiktaş’ın kanatlarda etkili olduğunu belirten Kocaman’ın, Hasan Ali’nin de yokluğunda sol kanatta defansif yönü daha kuvvetli olan Aatıf’a görev vereceği öğrenildi. Kocaman’ın, Valbuena’ya daha çok iç sahada görev vereceği de belirtildi.
 

İSMAİL DE HAZIR


Sarı lacivertli ekipte sakatlığı eçtikten sonra takımla birlikte çalışmalara başlayan İsmail Köybaşı da, derbide forma giymek istiyor. Takım izinliyken de tesislere gelerek ekstra çalışmalarla eksiklerini kapatmaya çalışan İsmail Köybaşı, “Sakatlığım tamamen geçti. Hocam görev verirse elimden gelenin en iyisini sergilemeyeceğime inanıyorum” dedi. Öte yandan oyuncuları ile bireysel toplantılar yapan Aykut Kocaman, “Beşiktaş maçında sizlere güveniyorum. Kalitenizi sahaya yansıtacağınıza inanıyorum, gücümüzün farkında olalım” diye konuştu.

Hürriyet


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