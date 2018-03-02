Aykut Kocaman’dan Çarşı Grubu’na ders gibi cevap

BEN EVİMDE O CANLIYLA YAŞIYORUM VE BENİ HİÇ AŞAĞILAMADI

Erdinç Şahin

arasında geçtiğimiz’de oynanan maç sonrası Çarşı Grubu’nun yaptığı bir paylaşım gündeme oturmuştu.’ın fotoğrafını kullanarak “Dolmabahçe’de kayboldu. Tasması var!!!” şeklindeki sosyal medya paylaşımı sonrası Fenerbahçe Kulübü, Çarşı hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Aykut Kocaman, bugün kupada oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçı sonrası konu ile ilgili açıklama yaptı.“Bu kadar takdir ettiğimiz, sosyal sorumluluk konularında çok duyarlı olan Çarşı Grubu, benim fotoğrafımı yayınlayarak bir insanı aşağılamaya çalışıyor. Her zaman takdir ettiğimiz grup. Van’daki insanlar için üzerlerini çıkaran insanlar bunlar. Ama sonra başka bir insanı aşağılamaya çalışıyorlar. Bu nedir ya? Bir de bunu, bu dünyanın içinde beraber yaşadığımız bir canlıyla yapıyorlar. Ben de evimde böyle bir canlıyla yaşıyorum ve beni hiç aşağılamadı. Benzetildiğim ne bir hayvandı, ne de başka bir şey. Ben kendimi biliyorum. Çarşı da bunu yapıyorsa ne diyeyim. Artık tuz kokmuş, bitmiş yani hikaye. Ama bu ortam futbol ortamı değil ve bu ortamın hiç bir kimseye faydası olmayacak. Bütün statlarda aynısı oluyor, burada biraz daha fazla oluyor. Bu ortam iyi bir ortam değil. Bunun ne Beşiktaş’a, ne Fenerbahçe’ye, ne Trabzonspor’a ne de başka takıma faydası olmayacak.”