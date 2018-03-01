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Aykut Kocaman'dan çok sert açıklamalar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş ile berabere kaldıkları Ziraat Türkiye Kupası maçının ardından çok sert açıklamalarda bulundu

01 Mart 2018, Perşembe 23:19
Aykut Kocaman'dan çok sert açıklamalar
İşte Aykut Kocaman'ın yayıncı kuruluşa yapıtığı açıklamalar:

Hakem kararlarına sert tepki gösteren Aykut Kocaman, oyunda kalmaya çalışıyoruz ama mümkün değil. Burada maç kazanmak çok zor. Kelimeleri seçerek kullanmakta fayda var ama insan nasıl konuşacağını bilmiyor. Hakemleri de büküyorlar, her şeyi büküyorlar.


'TEPKİM HER ŞEYE'


Dört gün önce hakemin büyük yanlışlarıyla maç döndü, adamları da anlıyorum. Kazanacağımız bir maç değildi. Haftalardır kimse görmüyor mu bunları? Tepkim her şeye, atmosfer, hakemler, bize, bu iş değil. Tekmeler, tokatlar, dokunmadan fauller. İlk maçta öyle, ondan sonra de 'Eze eze yendik' diyorlar.

'HAKEM YÜZDE YÜZ
HAKLI'


Eze ezemi, ezdirile ezdireli mi? Neredeyiz anlamıyorum, bu bir oyun değil. Maçın başında sertlikler başladı. Bu iki maçı yöneten iki hakem de Türkiye'nin en iyi hakemleri, huzur duyuyorlar mı maçlardan sonra, bir baksınlar yani. Anlatacak bir şey yok." dedi.

Kırmızı kartlar hakkında konuşan Aykut Kocaman, "Hakem yüzde 100 haklı, oyuncularımız haksız, en az Beşiktaş'ta 2- oyuncusunun atılması gerekiyordu.

Bizim takımdakilerin cezasını ben keseceğim, bunu ben yapacağım ama orada da hakem yapacak." diye konuştu.

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