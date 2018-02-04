Aykut Kocaman'dan Mete Kalkavan'a sert sözler



'METE KALKAVAN'IN BEDEN DİLİ ŞUNU GÖSTERİYOR, MEYDAN OKUMA'



'BAŞAKŞEHİR'İ DE BEŞİKTAŞ'I DA SAHALARINDA YENMEMİZ GEREKİYOR'

Haber Merkezi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 2-2 berabere kaldıkları Gençlerbirliği maçının ardından sert açıklamalarda bulundu.Kocaman, hakem Mete Kalkavan'ın yönetimini eleştirirken, "Her şey çok güzel giderken, olmayan bir faul ve kalemizde golü gördük.Bu kadar pozisyon, doğru oyun, iyi oyun, sonra da yeteri kadar gol atamazsan sonuçta kaçınılmaz son geliyor. Bu sene kaçıncı oldu, saya saya tekrarlamaktan bıktım artık." dedi.'Nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum artık. Bu sezona damga vurdu. Sağdan soldan savunma arkası geçişleri doğru bir şekilde yapmaya başladık.İki tane direkten dönen top. Bir yerleşim hatasından kaynaklanan duran toptan, karşı atak ve sezon klasiği halinde kalemizde gördük topu.İkinci yarı golle başladık, Çok güzel gol attı Alper. Öne geçmeyi de başardık. Her şey çok güzel giderken, olmayan bir faul ve kalemizde golü gördük.Bu kadar pozisyon, doğru oyun, iyi oyun, sonra da yeteri kadar atamazsan sonuçta kaçınılmaz son geliyor. Bu sene kaçıncı oldu artık, saya saya tekrarlamaktan bıktım artık.'Hakem tarafını da söylemek lazım. Giresunspor maçında da söylemiştim. Maç boyunca 1. dakikadan itibaren, sakatlık bahanesi mi diyelim bilmiyorum ama Gençlerbirliği bunu kullanacak zaten.Ben hakem tarafından söylüyorum. Hakemlere söylüyoruz bu kasıtlı, ritimi düşürmek için yapılıyor ama anlatamıyoruz. Açıkçası Giresunspor maçındaki hakem, bir önceki maçın intikamını alıyor demeyelim ama, daha 1. dakikada sarı kart gösterdi Oğuz'a. Bu işi bu tarafa getirmek niyetinde değilim ama bunları söylemek zorundayım.Mete Kalkavan'ın beden dili şunu gösteriyor, meydan okuma. Tebrik ediyorum, bunu yapsınlar, ezdirmesinler ama aynı davranışları diğer yerlerde de yapsınlar.Maçı belli bir yerden belli bir yere çevirebiliyorlar. İkinci golde de olmayan bir faul ile beraberlik geldi.''Çok değerli 2 puan yitirdik. Bu saatten sonra Medipol Başakşehir'i de Beşiktaş'ı da sahalarında yenmemiz gerekiyor. Sahada bunu başaracak gücümüz var. Başakşehir'i de saha içi organizasyonlarımızla yenecek güçteyiz ama sonrasını göreceğiz.'