Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

SON DAKİKA

Aykut Kocaman’dan Ozan Tufan’a: ‘Oğuz Kağan’ın gerisindesin’

Fenerbahçe’de Ozan Tufan kamp kadrosuna alınmadı. Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın, “Oğuz Kağan dahil olmak üzere tüm orta saha oyuncularından geride” raporunu yazdığı genç yıldıza direkt aktarıldı.

Aykut Kocaman’dan Ozan Tufan’a: ‘Oğuz Kağan’ın gerisindesin’
Fenerbahçe'de Ozan Tufan, Antalya kampı kadrosuna dahil edilmedi. Uzun süredir forma bulamayan ve kadroya girmekte bile zorlanan genç futbolcuya bu karar sözlü olarak iletildi.

Alınan bu kararda Ozan'a saha içindeki yetersizliği gerekçe gösterildi. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın, “Oğuz Kağan dahil olmak üzere tüm orta saha oyuncularından geride” raporu verdiği, 22 yaşındaki orta sahaya bu ifadelerle aynen aktarıldı. Bu kararın disiplinle alakalı değil sportif gerekçelerle verildiği vurgulandı.
 

TAKIM ARIYOR!


Ozan Tufan'a, sarı-lacivertli yetkililer kendisinin kadroda düşünülmediğini net şekilde belirtti. Tüm bu gelişmelerden sonra genç yıldızın takım arayışlarına başladığı ifade edildi.

Sarı-lacivertli yönetim, Aykut Kocaman'dan Ozan için aldığı kararı gözden geçirmesini istedi. Ancak tecrübeli teknik adam aldığı karardan dönmedi ve genç öğrencisini kadro dışı bıraktı.
 

EN SON OSMANLI


Ozan Tufan, Fenerbahçe'de uzun süredir ilk 11'e alınmıyor. Genç orta saha son olarak 4 Kasım 2017 tarihinde oynanan Osmanlıspor maçında 11'e adını yazdırdı.

Ozan, o tarihten sonra takımının çıktığı 6 lig maçında hiç süre alamadı. 22 yaşındaki yıldız, lig başlarken 11 maçın 9'unda ilk 11'de görev almıştı.

(Milliyet)

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Galatasaray’da Fatih Terim’e özel kombine!

Galatasaray’da Fatih Terim’e özel kombine!
Bursaspor taraftarı Yıldız Tilbe ile coştu!

Bursaspor taraftarı Yıldız Tilbe ile coştu!
Serena Williams Avustralya Açık'tan çekildi

Serena Williams Avustralya Açık'tan çekildi
Fatih Terim’le ilk kriz! ‘Günahı boynuna…’

Fatih Terim’le ilk kriz! ‘Günahı boynuna…’
Emre Mor, Barcelona'yı salladı ama yıkamadı

Emre Mor, Barcelona'yı salladı ama yıkamadı
Hamza Hamzaoğlu: ‘Galatasaray’dan futbolcu almam!’

Hamza Hamzaoğlu: ‘Galatasaray’dan futbolcu almam!’
Son dakika! Evra bugün imzaya geliyor

Son dakika! Evra bugün imzaya geliyor
Fenerbahçeli Fernandao ve Daiana Santana'nın özel anları

Fenerbahçeli Fernandao ve Daiana Santana'nın özel anları
Celta Vigo-Barcelona maçı özeti

Celta Vigo-Barcelona maçı özeti
'Nerede kalmıştık' akımına son katılan isim Ümit Davala oldu (Ümit Davala kimdir?)

'Nerede kalmıştık' akımına son katılan isim Ümit Davala oldu (Ümit Davala kimdir?)
Hamit Altıntop Türkiye'ye dönüyor (Hamit Altıntop kimdir?)

Hamit Altıntop Türkiye'ye dönüyor (Hamit Altıntop kimdir?)