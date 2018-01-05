Aykut Kocaman’dan Ozan Tufan’a: ‘Oğuz Kağan’ın gerisindesin’

TAKIM ARIYOR!

EN SON OSMANLI

Erdinç Şahin

kampı kadrosuna dahil edilmedi. Uzun süredir forma bulamayan ve kadroya girmekte bile zorlanan genç futbolcuya bu karar sözlü olarak iletildi.Alınan bu karardasaha içindeki yetersizliği gerekçe gösterildi. Teknik direktördahil olmak üzere tüm orta saha oyuncularından geride” raporu verdiği, 22 yaşındaki orta sahaya bu ifadelerle aynen aktarıldı. Bu kararın disiplinle alakalı değil sportif gerekçelerle verildiği vurgulandı.sarı-lacivertli yetkililer kendisinin kadroda düşünülmediğini net şekilde belirtti. Tüm bu gelişmelerden sonra genç yıldızın takım arayışlarına başladığı ifade edildi.Sarı-lacivertli yönetim,'dan Ozan için aldığı kararı gözden geçirmesini istedi. Ancak tecrübeli teknik adam aldığı karardan dönmedi ve genç öğrencisini kadro dışı bıraktı.'de uzun süredir ilk 11'e alınmıyor. Genç orta saha son olarak 4 Kasım 2017 tarihinde oynananmaçında 11'e adını yazdırdı.Ozan, o tarihten sonra takımının çıktığı 6 lig maçında hiç süre alamadı. 22 yaşındaki yıldız, lig başlarken 11 maçın 9'unda ilk 11'de görev almıştı.(Milliyet)