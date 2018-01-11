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Aykut Kocaman'dan Ozan Tufan açıklaması

Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, şampiyonluk yarışıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı
 

11 Ocak 2018, Perşembe 22:13
Aykut Kocaman'dan Ozan Tufan açıklaması
Aykut Kocaman, bu sezon şampiyonluk yarışında en ciddi rakiplerinin Başakşehir olduğunu söyledi. İşte Kocaman'ın sözlerinden satır başları;
 
Tivibu Spor'a konuşan Kocaman, 'Dikine futbol gibi kavramları anlamıyorum. Futbol artık böyle bir oyun değil ki. Top rakibe geçtiği andan itibaren en kısa sürede beraber hareket edip o topu almak, direkt kaleye gidemiyorsanız set oyununa dönmek. Bu oyuna bir bütün olarak bakmalıyız.' dedi.


OYUNCULARLA İLGİLİ KISITLAMA YAPMAM


Valbuena örneğinden yola çıkarak, hepsi ayrı bir enstrüman çalıyor. Lakin burası bir orkestra ve aynı müziği çalmak zorundayız. Her oyuncuma sorabilirsiniz, hiçbir şekilde oyuncularla ilgili özgürlük kısıtlama gibi bir şey yok.


OYUN PLANIMDA YOK


Ozan Tufan ikinci yarıda kafamdaki oyun planımda yok. Doğru da olabilir, yanlış da. İşi uzatmak yerine böyle bir karar aldık. Kafamda bir oyun planı var ve Ozan'a yer yok.

Ozan'ın da geleceğinin şekillenmesi ve karar vermesi için ona yardımcı olmaya çalıştık.


 


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