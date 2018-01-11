Aykut Kocaman'dan Ozan Tufan açıklaması



OYUNCULARLA İLGİLİ KISITLAMA YAPMAM



OYUN PLANIMDA YOK

Haber Merkezi

Aykut Kocaman, bu sezon şampiyonluk yarışında en ciddi rakiplerininolduğunu söyledi. İşte Kocaman'ın sözlerinden satır başları;Tivibu Spor'a konuşan Kocaman, 'Dikine futbol gibi kavramları anlamıyorum. Futbol artık böyle bir oyun değil ki. Top rakibe geçtiği andan itibaren en kısa sürede beraber hareket edip o topu almak, direkt kaleye gidemiyorsanız set oyununa dönmek. Bu oyuna bir bütün olarak bakmalıyız.' dedi.örneğinden yola çıkarak, hepsi ayrı bir enstrüman çalıyor. Lakin burası bir orkestra ve aynı müziği çalmak zorundayız. Her oyuncuma sorabilirsiniz, hiçbir şekilde oyuncularla ilgili özgürlük kısıtlama gibi bir şey yok.ikinci yarıda kafamdaki oyun planımda yok. Doğru da olabilir, yanlış da. İşi uzatmak yerine böyle bir karar aldık. Kafamda bir oyun planı var ve Ozan'a yer yok.Ozan'ın da geleceğinin şekillenmesi ve karar vermesi için ona yardımcı olmaya çalıştık.