Aykut Kocaman'dan Ozan Tufan açıklaması



'BAŞKA ZAMAN KONUŞALIM'

Haber Merkezi

TFF 1. Lig ekibi Giresunspor, çeyrek final ilk karşılaşmasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Son 16 turunda zorlu rakibi Başakşehir'i kupanın dışına atarak büyük bir sürprize atan ve tüm dikkatleri üzerine çeken Giresunspor, Fenerbahçe karşısında da sürpriz peşinde olacak.Mücadele öncesi Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.Fenerbahçe'de geleceği en merak edilen isimlerden biri de'dı. Sarı Lacivertli kulüpte kadro dışı kalan ve transferin son gününde İngiltere hayali de suya düşen genç oyuncunun akibeti henüz belli olmadı.Tecrübeli teknik adam, "Ozan Tufan affedilebilir mi?" sorusuna "Şu an bunun hiç zamanı değil, başka zaman konuşalım.Şunu söyleyeyim, benim için aslolan Fenerbahçe'nin menfaatleridir." yanıtını verdi.