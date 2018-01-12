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Aykut Kocaman'dan Robin van Persie açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Hollandalı golcü Robin van Persie hakkında flaş bir açıklamada bulundu

12 Ocak 2018, Cuma 15:28
Aykut Kocaman'dan Robin van Persie açıklaması
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Robin van Persie ile bir yol ayrımında olduğumuz gözüküyordu. Artık bunun olma ihtimali çok daha yüksek gözüküyor" dedi.

"Benim takımı götürmek istediğim yerle Ozan'ın kafasındaki arasında fark var"

Deneyimli çalıştırıcı, Ozan Tufan konusunda verdiği kararın gerekçelerini de sıraladı.

Ozan Tufan'a daha doğru ve çabuk karar alabilmesi için zaman verdiğini ve bu sebeple kamp kadrosuna dahil etmediğini kaydeden Kocaman, şunları söyledi:

"Oyun anlamında Ozan'dan daha fazla faydalanma ihtimalim yok. Bu yüzden İstanbul'da bıraktım. 'Disiplin ile ilgili saygısızlık olursa bu göğüsleyeceğim bir şey olamaz. Benim takımı götürmek istediğim yer ile Ozan'ın kafasındaki arasında fark vardı...Ozan Tufan konusunda ikili görüşmesinde özel konuşmalar var. Herkesi ilgilendiren tarafı ise; ikinci devrede takımı götürmek istediğim yerde Ozan'dan beklentim yok. Kötülemiyorum, karalamıyorum, önüne kesme yok....Benim insani ve mesleki yapım insan harcamaya yönelik değil. Ben hep nasıl daha faydalı olabiliriz diye düşünürüm. Tabii istemeden hatalar yapmışımdır."
 
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