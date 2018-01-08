Aykut Kocaman'dan transfer açıklaması

'ZORLUK DERECESİ AÇISINDAN AYNI YERDEYİZ'

'ARA TRANSFER DÖNEMİ ZATEN ZOR'

'MALİYETLER ÇOK YÜKSEK'

'OYUNCULARIM BENİM İÇİN DÜNYANIN EN İYİ OYUNCULARI'

Haber Merkezi

Ülke olarak kulüplerimiz feci durumda. Fenerbahçe'yi de bu durumdan ayrı koymanın bir anlamı yok. Bizim de mali anlamda sıkıntılarımız var. Bu bir gerçek. Bir takım mazeretlerin arkasına gizlenmenin bir anlamı yok o zaman zaten yenilgi de kaçınılmaz oluyor.Asıl neler yapmamız gerek onları düşünmemiz lazım. Buradan hareketle şunu söylemek lazım, transfere bağlamak için söylüyorum; Ligin ikinci yarısı, ilk yarıdaki fikstürümüzü konuşurken şimdi bitti ilk yarı ve ikinci yarı başlarken yine ilk yarıdaki o konuştuğumuz yere doğru geldik.Bu sefer zorluk dereceleri açısından aynı yerdeyiz. Neden aynı yerdeyiz? Ligin ilk altı haftasında, Vardar maçının yarattığı sıkıntıların da etkisiyle hazır değildik.İçinde en azından kağıt üzerinde görünen şampiyonluk favorisi diyebileceğimiz Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş bulunduğu ilk altı haftalık bir dönemden geçtik.Bizim hazır olma safhamızda bu takımlar ile sahamızda oynamamız avantaj-dezavantaj olarak bakıldığı zaman, bu takımlar ile ilk haftalarda oynamanın zorluğunu, iç sahada oynamanın nispeten bir derece avantajı ile eşleştirmeye çalıştık. Şimdi ise tam tersi.Biz daha hazırız ama bu sefer de rakiplerimiz ile deplasmanda oynayacağız. Bu kolay değil. Özetle; zorluk derecelerine baktığımızda sezon başı ile aynı. Buraya doğru giderken, Ocak'ın altısında antrenmanlara başladık. Yaklaşık sekiz gün Antalya'da kalacağız. Yoğun bir antrenman programı uygulayacağız.16 Ocak'ta İstanbulspor ile rövanş maçı oynayacağız. Ardından Göztepe ile, biraz evvel söylediğim, o zorluk derecesi yüksek, üç tane deplasmanı barındıran, iç sahada da çok değerli rakipler ile oynayacağımız altı haftalık bir periyoda giriyoruz.Birincisi ara transfer dönemi zaten zor. İkincisi ise transfer yapmak istediğiniz yerlerdeki oyunculardan daha üst seviyede olanı buldunuz.Şu anki maliyetler ortada, çok yüksek meblağlar. Bunu herkes görüyor. Yani sizin talip olduğunuz, size fayda sağlayacağına inandığınız ki transfer listemiz var, o konuda bir derdiğimiz yok. Ancak buralara gittiğiniz andan itibaren, birincisi kulüpleri iyi futbolcularını bırakmak istemiyor.İkincisi maliyetler gerçekten çok yüksek. Varsayalım kulüp bu yükün altına girdi, transfer gerçekleşti. İkinci yarının altıncı haftasında Beşiktaş ile oynayacağız. Baktığınızda ikinci yarının ilk altı haftalık dönemi çok yoğun.Oyuncuyu aldınız, bugün geldiğini varsayarsak adaptasyon dönemi, hangi seviyede olduğu, takıma uyum sağladı mı sağlamadı mı? Bu ve buna benzer bir sürü bilinmezin ortasında olmaya başlayacak.Diğer taraftan kulübün mali çerçevesi. Transfer ister miydim? Elbette isterdim. Esas amacımız oyun ve oyuncu kalitemizi bir adım daha ileri götürebilmek. Ama öbür taraftan var olan gerçekler var. Şu andaki durumumuz, şu andaki kadromuz, bence şampiyonluk için yeterli. Bu benim görüşüm. Herkesin de fikrine saygı duyuyorum.Dolayısıyla kendi iç dünyamdan, oyuncu grubumuz ile yapabileceklerimizi düşündüğüm zaman, nereye gelebileceğimizi düşündüğüm zaman, futbolun doğrularını düşündüğüm zaman, gelebileceğimiz seviyeyi hayal edince şampiyonluk için her şeyin var olduğunu görüyorum.Saha içi için söylüyorum bunu. Bu oyuncu grubu bunu başarabilecek seviyede. Sonuç olarak; olabilirse, mümkünse bize katkı sağlayacak her oyuncuya kapımız açık ama var olan oyuncularımız şu anda benim için dünyanın en iyi oyuncuları.