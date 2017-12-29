Aykut Kocaman’dan Vincent Janssen ve Hakan Çalhanoğlu açıklaması

"HAKAN HAKKINDA KONUŞMAM DOĞRU OLMAZ"

Erdinç Şahin

’de teknik direktörtatil öncesi basın mensuplarıyla sohbet etti.mücadelenin ardından ocakta kulübüdöneceği öne sürülenhakkında konuşan tecrübeli hoca, net ifadeler kullandı.Vatan Gazetesi’nin haberine göre; genç golcünün sözleşmesindekimaddesiyle ilgili olarak oyuncuyla konuştuğunu belirten Aykut Hoca,yorumunu yaptı.Milan’da beklediğini bulamayan ve adı sarı-lacivertlilerle anılan Hakan Çalhanoğlu hakkındaki soruları da yanıtlayan Kocaman,ifadelerini kullandı.