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Aykut Kocaman’dan Vincent Janssen ve Hakan Çalhanoğlu açıklaması

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'nin teknik direktörü Aykut Kocaman, Hollandalı forvet Vincent Janssen'in geleceği ile ilgili net konuştu.

Aykut Kocaman’dan Vincent Janssen ve Hakan Çalhanoğlu açıklaması
Fenerbahçe’de teknik direktör Aykut Kocaman, tatil öncesi basın mensuplarıyla sohbet etti. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki mücadelenin ardından ocakta kulübü Tottenham'a döneceği öne sürülen Vincent Janssen hakkında konuşan tecrübeli hoca, net ifadeler kullandı.

Vatan Gazetesi’nin haberine göre; genç golcünün sözleşmesindeki ‘Geri dönebilir' maddesiyle ilgili olarak oyuncuyla konuştuğunu belirten Aykut Hoca, “Az önce soyunma kendisiyle bir görüşme gerçekleştirdim. Kendisi hiçbir yere gitmeyecek. Aman Allah korusun. O bize lazım” yorumunu yaptı.
 

"HAKAN HAKKINDA KONUŞMAM DOĞRU OLMAZ"


Milan’da beklediğini bulamayan ve adı sarı-lacivertlilerle anılan Hakan Çalhanoğlu hakkındaki soruları da yanıtlayan Kocaman, “Şu an transferiyle ilgili bir gelişme yok. Ama eğer bana ‘Hakan gibi bir oyuncuyu ister misiniz?' diye soruyorsanız yorum yapmam doğru olmaz. Önceliğimiz gönderilecek oyuncular. Yerli oyuncu almak hele de bu ara dönemde biraz zor.  Antalya kampına odaklanıyoruz. Çalışmalarımızı şimdiden yaptık. Yerleşik düzenle ilgili sıkı bir ezber çalışması yapacağız. Taktiksel ağırlıklı günde çift idmanla ikinci yarıya hazırlanacağız. Arnavutluk takımıyla bir hazırlık maçı yapıp kampı tamamlayacağız” ifadelerini kullandı.
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