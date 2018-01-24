Aykut Kocaman'dan Volkan Demirel'e flaş uyarı

Çok önemli bir maça çıkacaklarını belirten Aykut Kocaman,
"Rakip futbolcular seni tahrik etmek isteyebilir. Tribünlerden tepkiler gelebilir. Tahriklere kapılma sadece sahaya odaklan. Takımı yalnız bırakacak hareketlerden özellikle kaçın" şeklinde uyardı.
GALİBİYET PRİMİ 2 MİLYON
Fenerbahçe'de Trabzonspor
maçında alınacak galibiyet halinde futbolculara önemli miktarda bir prim ödemesi yapılacak.
Yönetim Trabzonspor
maçında galibiyetle ayrılması durumunda takıma 2 milyon TL dağıtma kararı aldı. Başkan Aziz Yıldırım'ın önümüzdeki günlerde tesisleri ziyaret ederek primi futbolculara açıklaması bekleniyor. Duruma göre bu rakamın artabileceği öğrenildi.
(Yeni Şafak)
Erdinç Şahin