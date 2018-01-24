Aykut Kocaman'dan Volkan Demirel'e flaş uyarı

GALİBİYET PRİMİ 2 MİLYON

Erdinç Şahin

Çok önemli bir maça çıkacaklarını belirten"Rakip futbolcular seni tahrik etmek isteyebilir. Tribünlerden tepkiler gelebilir. Tahriklere kapılma sadece sahaya odaklan. Takımı yalnız bırakacak hareketlerden özellikle kaçın" şeklinde uyardı.maçında alınacak galibiyet halinde futbolculara önemli miktarda bir prim ödemesi yapılacak.Yönetimmaçında galibiyetle ayrılması durumunda takıma 2 milyon TL dağıtma kararı aldı. Başkan Aziz Yıldırım'ın önümüzdeki günlerde tesisleri ziyaret ederek primi futbolculara açıklaması bekleniyor. Duruma göre bu rakamın artabileceği öğrenildi.(Yeni Şafak)