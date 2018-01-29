Aykut Kocaman’dan Volkan Demirel’e: Sakın kaleden çıkma

Süper Lig
'de 19. haftanın
en önemli maçında Fenerbahçe, Trabzonspor
deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönerken Sarı-Lacivertliler, çok önemli bir iki puan kaybetti.
Karşılaşmaya "mutlak galibiyet"
parolasıyla hazırlanan futbolcular öyle konsantre olmuşlardı ki, maçın son saniyesinde kullanılan kornerde Ali Palabıyık'ın
maçı bitirip bitirmeyeceğine emin olmamasına rağmen ve kalesini boş bırakma pahasına Volkan Demirel'in
gol atmak istediği ortaya çıktı.
"HAYIR! KALENDE KAL"
Tecrübeli file bekçisinin son saniyede kullanılan kornerde Trabzonspor
ceza sahasına gitmek istediğini gören Aykut Kocaman
ise kaptanı uyardı ve "Hayır! Kalende kal!"
diyerek riske girmedi. Kornerin kullanılmasının ardından Fenerbahçe
1 korner daha kazandı ancak Ali Palabıyık
sürenin dolduğunu belirterek maçı bitirdi.
Fanatik
Erdinç Şahin