Aykut Kocaman’dan Volkan Demirel’e: Sakın kaleden çıkma

"HAYIR! KALENDE KAL"

Erdinç Şahin

'deen önemli maçındadeplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönerken Sarı-Lacivertliler, çok önemli bir iki puan kaybetti.Karşılaşmayaparolasıyla hazırlanan futbolcular öyle konsantre olmuşlardı ki, maçın son saniyesinde kullanılan kornerdemaçı bitirip bitirmeyeceğine emin olmamasına rağmen ve kalesini boş bırakma pahasınagol atmak istediği ortaya çıktı.Tecrübeli file bekçisinin son saniyede kullanılan kornerdeceza sahasına gitmek istediğini görenise kaptanı uyardı vediyerek riske girmedi. Kornerin kullanılmasının ardından1 korner daha kazandı ancaksürenin dolduğunu belirterek maçı bitirdi.